Imip abre inscrições para curso gratuito de Técnico em Enfermagem para Pessoas com Deficiência

As inscrições para nova turma de Técnico em Enfermagem voltado para Pessoas com Deficiência (PDC) vão até o dia 23 de junho; o curso gratuito do Imip é uma parceira com o Senac

IMIP é uma referência em diagnósticos e tratamentos das repercussões da cardiopatia (NIVALDO FRAN/DP)

Em parceria com o Senac, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) abre inscrições nesta terça-feira (2) para uma nova turma do curso Técnico em Enfermagem, com bolsas de estudo integrais voltadas, exclusivamente, para Pessoas com Deficiência(PCD).

A iniciativa visa promover a inclusão e a qualificação profissional na área de saúde, disponibilizando o total de oito vagas para candidatos que atendam aos pré-requisitos institucionais.

As aulas estão previstas para começar no dia 20 de julho de 2026, sendo ministradas na sede do Senac no turno da manhã, das 8h às 12h.

Para concorrer a uma das bolsas, os interessados devem ser maiores de 18 anos e possuir o Ensino Médio completo.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Setor de Seleção do Imip, durante o horário comercial, no período de 2 a 23 de junho de 2026.

No ato da inscrição, é necessário apresentar as cópias dos seguintes documentos:

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Comprovante de escolaridade e

Laudo médico que comprove a deficiência, conforme as diretrizes do Decreto nº 3.298/1999 – que regulamenta a Lei nº 7.853/1989 – atestando também a aptidão para o exercício das funções de Técnico em Enfermagem.

Candidatos com deficiência auditiva devem incluir, além do laudo, o exame de audiometria.

O processo seletivo para a concessão das bolsas será dividido em duas fases eliminatórias.

A primeira etapa consistirá na análise detalhada da documentação apresentada e na validação do laudo médico por parte da equipe responsável.

Os candidatos aprovados nesta fase inicial seguirão para a segunda etapa, que compreenderá uma avaliação de habilidade escrita, por meio de uma produção textual, e a participação em uma dinâmica de grupo.

Mais informações podem ser obtidas pelo 81 2122-4178.