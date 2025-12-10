"Batman", de 4 anos e com leucemia, recebe superajuda dos Doutores da Alegria no Imip

O Auto de Natal dos Doutores da Alegria foi apresentado no Imip, nesta quarta (10) e ainda passará pelos hospitais Oswaldo Cruz, Barão de Lucena, Restauração e Procape

Davi, de 4 anos, recebeu visita dos Doutores da Alegria no Auto de Natal do Imip (MARINA TORRES/DP)

Os corredores brancos e silenciosos do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) deu lugar a animação dos cortejos e espetáculos natalinos dos Doutores da Alegria, que iniciaram nesta quarta-feira (10), o Auto de Natal que desperta o espírito de esperanças para crianças em tratamento na unidade de saúde, como Davi Elias, 4 anos, diagnosticado com leucemia.

Davi Elias, que se fantasiou de Batman para receber o primeiro dos cinco espetáculos que os Doutores da Alegria irão promover em hospitais do Recife, iniciou o tratamento contra a leucemia há seis meses, frequentando, atualmente, uma vez por semana o Imip para fazer quimioterapia.

“Quando houve o diagnóstico, o primeiro impacto foi de assustar. Mas, aos poucos, com o acolhimento dos médicos e profissionais aqui, a gente vai entendendo o tratamento dele. Conseguimos descobrir a leucemia no início e as quimioterapias estão sendo cada vez mais leves”, explicou a mãe de Davi, Thaís Rocha, moradora do bairro do Ibura.

Thaís Rocha, que ainda é mãe de duas crianças de 12 e cinco anos, descobriu a leucemia do caçula após ele apresentar fraqueza, sem apetite, e ficar um pouco amarelado, sintomas que levaram ela para emergências de hospitais.

Após o diagnóstico de leucemia, em que o tratamento deve durar dois anos e meio, ela deixou o trabalho de cozinheira para se dedicar aos cuidados com o seu filho, sobrevivendo com a ajuda do seu marido e dos seus familiares, já que ainda busca conseguir o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).

“Desde que descobrimos a leucemia, estamos nessa luta, orando, tendo fé, pois aqui cada semana é uma montanha-russa. E os Doutores da Alegria têm um papel importante, pois cada visita aquece o coração da gente de ver nosso filho brincando, se alegrando. Normalmente eles ficam em casa, mais reclusos, para não ter tanto contato com pessoas de fora e Davi fica na expectativa de ver eles”, afirmou

Mudança na vida das pessoas

Além do impacto na vida das crianças atendidas pelos Doutores da Alegria, os próprios palhaços ficam sensibilizados com a história de vida dos pacientes.

“A partir da convivência com essas crianças, você passa a lidar de outra forma com suas dores, pois você vê as dificuldades delas. Todo esse trabalho que desempenho reverbera interiormente e transforma cada um, tornando cada pessoas mais compreensivas, tolerantes e comprometidas com o verdadeiro significado do que é viver”, destacou o ator Fábio Caio, que interpreta o Dr. Eu-Zébio, um dos Reis Magros do Auto.

Além da mudança interior, os Doutores da Alegria promovem uma seguridade financeira para as que participam do projeto, sustentado por doações de pessoas físicas, jurídicas, além de leis de incentivo como a Lei Rouanet.

“Fazer arte no Brasil é muito complicado e às vezes pensamos em arrumar outros empregos, por conta da inconstância, mas a estrutura dos Doutores da Alegria traz uma segurança financeira, sem contar com o convívio dessas crianças que fazem força para se manterem vivas e que não deixam de lado esse estado de pureza e alegria que nos revitaliza como pessoa”, enfatizou Fábio Caio, que trabalha com arte há 42 anos, sendo 20 com os Doutores da Amizade.

Auto de Natal

O espetáculo do Auto de Natal, que foi iniciado nesta quarta (10), no Imip, passará pelos Hospital Universitário Oswaldo Cruz, pelo Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Professor Luiz Tavares (Procape), pelo Hospital da Restauração (HR) e pelo Hospital Barão de Lucena até o dia 18 de dezembro.

Os próximos espetáculos acontecem no dia 16 de dezembro às 9h30 no Hospital Oswaldo Cruz e às 11h30 no Procape. No dia 17, será a vez do HR receber o espetáculo, marcado para às 10h. A última apresentação do Auto de Natal acontecerá no dia 18 de dezembro, às 10h, no Hospital Barão de Lucena.

“O Auto de Natal é uma ação que encerra as atividades dos doutores ao longo do ano e celebra o nascimento do menino Jesus de maneira muito engraçada e faz com que as crianças que estão em tratamento possam sentir essa energia do Natal”, destacou o coordenador artístico do Doutores da Alegria do Recife, Arilson Lopes.

Os Doutores da Alegria

O trabalho dos Doutores da Alegria não é voluntário. O elenco é formado por artistas profissionais, com experiência na linguagem da palhaçaria e os hospitais atendidos pelo programa não pagam nada para receber as intervenções artísticas, que acontecem o ano inteiro.

A organização é mantida por doações de pessoas físicas e jurídicas. Atualmente, a captação de recursos junto às empresas e associações empresariais é possível por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e Imposto de Renda (até 4% do lucro presumido na declaração).