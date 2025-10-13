Imip inaugura novo equipamento de PET Scan e zera fila de espera para exames de tomografia

(Divulgação)

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife, passou a contar com um novo equipamento de PET Scan, inaugurado nesta segunda-feira (13). O aparelho já está em funcionamento e permitiu zerar a fila de espera para o exame.

Com capacidade para atender cerca de 300 pessoas por mês, o novo serviço amplia o acesso a exames de imagem de alta complexidade e possibilita diagnósticos mais rápidos e precisos, especialmente em casos de câncer.

Antes da instalação do equipamento, pacientes do Imip precisavam ser encaminhados ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o que aumentava o tempo de espera e sobrecarregava outros serviços de saúde.

Desde o início da operação, em outubro, o hospital já realizou 1.065 exames. De acordo com a superintendente de Atenção à Saúde do Imip, Adriana Scavuzzi, a chegada do PET Scan representa um avanço importante para o atendimento oncológico.

O equipamento foi adquirido com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Eduardo da Fonte (PP/UP), no valor de R$ 6,4 milhões.



