Teto de biblioteca da Etepam desaba perto de alunos, no Recife

Incidente na Etepam ocorreu no mesmo dia da queda da cobertura da Escola Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva, na Mustardinha, que deixou um professor e seis alunos feridos

Teto de biblioteca da Etepam desaba no Recife (Foto: Reprodução/Instagram)

Parte do forro de gesso da biblioteca da Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (Etepam), no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, caiu na tarde da última terça-feira (7). O material atingiu o chão a poucos metros de alunos que participavam de uma partida de xadrez. Ninguém ficou ferido.

Imagens gravadas por estudantes na Etepam mostram pedaços do forro espalhados pelo piso da biblioteca e a abertura deixada no teto após o desprendimento da estrutura.

Em nota, a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE-PE) informou que interditou imediatamente a biblioteca da Etepam após identificar o problema e afirmou que não houve registro de feridos. Segundo a pasta, os reparos já foram iniciados e as aulas seguem normalmente.

A Secretaria informou ainda que um engenheiro da rede estadual realizaria, nesta quinta-feira (9), uma vistoria técnica para identificar a causa do desprendimento do forro e definir a necessidade de outras medidas na unidade.

De acordo com a pasta, a Etepam passa por serviços de manutenção no telhado para corrigir pontos de infiltração. O órgão estadual afirmou que as intervenções integram o cronograma de manutenção predial da rede estadual e são realizadas sem interromper o funcionamento da escola.

A Etepam foi criada em 1928 e é uma das unidades mais antigas da rede estadual de ensino técnico de Pernambuco. A unidade atende cerca de 1.500 estudantes nas modalidades de ensino integral e subsequente, além de aproximadamente 600 matriculados no Ensino a Distância (EaD).

A escola oferece cursos técnicos e conta com cerca de 130 profissionais, entre professores, coordenadores e equipe administrativa.

Dois casos no mesmo dia

No mesmo dia ocorreu o desabamento de parte da cobertura da Escola Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva, na Mustardinha, Zona Oeste da capital, onde seis estudantes e um professor ficaram feridos depois que a estrutura de madeira do teto cedeu e provocou a queda de telhas durante uma atividade escolar.

No local, parte da estrutura de madeira que sustentava a cobertura da área externa da escola cedeu durante uma atividade com estudantes. As telhas caíram sobre os participantes, deixando um professor e seis alunos feridos. Todos receberam atendimento médico.

Após o acidente, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) informou que a unidade escolar recebeu R$ 242 mil para reforço da cobertura. A entidade também divulgou que a escola foi contemplada com R$ 2.527.692,54 em investimentos por meio de dois contratos, nos valores de R$ 1.109.486,78 e R$ 1.418.205,76.