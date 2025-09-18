Mais de 15 mil cirurgias e 5 mil partos em 1 ano: Imip é referência em casos de alto risco

Instituto é referencia em casos de alto risco no em Pernambuco

A fiscalização, realizada nesta quarta-feira (30), inspecionou os setores de Triagem obstétrica, Centro de parto normal, Pré-parto, Centro obstétrico e Enfermaria do 3° andar do Hospital Geral Pediátrico do IMIP (Foto:Joao Velozo/ Esp. DP)

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), que fica no bairro dos Coelhos, no Centro do Recife, é um dos principais hospitais de referência do Brasil, com capacidade para lidar com casos de alto risco.

Fundado em 1960, o instituto informa, na internet, que o hospital nasceu com a missão de "oferecer assistência de qualidade e formar profissionais comprometidos com a saúde pública".

O IMIP é o único hospital de Pernambuco 100% voltado para o Sistema Único de Saúde (SUS) que figura no ranking nacional de melhores hospitais.

Reconhecido por sua capacidade de atender casos complexos, o instituto alia assistência médica, pesquisa científica e ensino, sendo responsável pela formação de milhares de profissionais de saúde.

Balanço de 2024

Os números mais recentes reforçam a importância da instituição. No ano passado, o Imip realizou 15.908 cirurgias de diferentes especialidades, além de quase 5 mil partos e 473 transplantes de órgãos e tecidos. Foram contabilizadas ainda 49.160 internações e mais de 806 mil consultas e atendimentos ambulatoriais.

Na área de diagnóstico e tratamento, a estrutura do instituto possibilitou a realização de 2.077.609 exames laboratoriais, 216.490 exames de imagem, além de 36.763 sessões de quimioterapia, 28.409 sessões de hemodiálise, 1.754 procedimentos radioterápicos e 11.875 procedimentos em medicina nuclear.

Assistência indígena

A instituição também é responsável pela assistência à saúde indígena no Nordeste, alcançando uma população estimada em 189 mil pessoas, em diferentes municípios. Essa atuação amplia o alcance do instituto e reafirma seu caráter de referência nacional em saúde integral.