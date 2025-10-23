Caso Esther: saiba os próximos passos da investigação após prisão dos suspeitos

De acordo com a polícia, o flagrante que resultou na detenção deles foi baseado na suspeita de ocultação de cadáver, no entanto, a tipificação do crime pode ser ampliada para homicídio, a depender das conclusões da investigação

População de São Lourenço da Mata se comoveu em enterro de Esther Isabelly (Foto: Sandy James/DP Foto)

A investigação sobre a morte da menina Esther Isabelly Pereira, de 4 anos, encontrada sem vida dentro de uma cacimba em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, segue em andamento e deve ter novos desdobramentos nos próximos dias.

Segundo informações repassadas por fontes ligadas a polícia, o inquérito policial ainda está em tramitação.

Com a chegada do inquérito, a Polícia Civil deve aprofundar as apurações, colhendo novos depoimentos, analisando gravações de câmeras de segurança próximas ao local e investigando a possível participação de outros suspeitos.

Os dois homens já presos tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça.

De acordo com a polícia, o flagrante que resultou na detenção deles foi baseado na suspeita de ocultação de cadáver. No entanto, a tipificação do crime pode ser ampliada para homicídio, a depender das conclusões da investigação, que será conduzida a partir do inquérito oficial.

