Caso Esther: saiba os próximos passos da investigação após prisão dos suspeitos
Publicado: 23/10/2025 às 10:46
População de São Lourenço da Mata se comoveu em enterro de Esther Isabelly (Foto: Sandy James/DP Foto)
A investigação sobre a morte da menina Esther Isabelly Pereira, de 4 anos, encontrada sem vida dentro de uma cacimba em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, segue em andamento e deve ter novos desdobramentos nos próximos dias.
Segundo informações repassadas por fontes ligadas a polícia, o inquérito policial ainda está em tramitação.
Com a chegada do inquérito, a Polícia Civil deve aprofundar as apurações, colhendo novos depoimentos, analisando gravações de câmeras de segurança próximas ao local e investigando a possível participação de outros suspeitos.
Os dois homens já presos tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça.
De acordo com a polícia, o flagrante que resultou na detenção deles foi baseado na suspeita de ocultação de cadáver. No entanto, a tipificação do crime pode ser ampliada para homicídio, a depender das conclusões da investigação, que será conduzida a partir do inquérito oficial.