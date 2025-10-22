Caso Esther: familiares e vizinhos pedem por "justiça" em enterro de menina encontrada em cacimba

Esther Isabelly, de 4 anos, foi velada e sepultada no cemitério de São Lourenço da Mata, um dia após ser encontrada morta

Familiares e amigos se despedem de Esther Isabelly em São Lourenço da Mata (Foto: Sandy James/DP Foto)

Pedidos por “justiça” marcaram o velório e sepultamento de Esther Isabelly, de 4 anos, encontrada morta dentro de uma cacimba, no bairro Pixete, em de São Lourenço da Mata, na terça-feira (21). O enterro da menina foi realizado no cemitério da cidade na tarde desta quarta-feira (22).

Durante a despedida, familiares, amigos e moradores acompanharam o cortejo e cobraram que o caso fosse solucionado pela polícia. Eles, que se reuniram para prestar solidariedade à família, manifestaram indignação com o crime.

Entre as falas, uma moradora da região pediu atenção redobrada das famílias com as crianças. “A gente deve olhar nossos filhos nas escolas, nas igrejas, na nossa comunidade e com nossos parentes. Que isso sirva de exemplo para cada um, para mim e para você. Não confiem em ninguém.”

Esther desapareceu na segunda-feira (20), enquanto brincava com os irmãos em um campo próximo de casa. O corpo dela foi localizado um dia depois, com ferimentos na cabeça, dentro de uma cacimba, em uma residência do mesmo bairro.

Dois homens que moravam na casa onde a criança foi encontrada foram presos em flagrante. A pridão foi convertida em preventiva pela Justiça nesta quarta-feira após audiência de custódia no Fórum de Jaboatão.

De acordo com o Instituto de Medicina Legal (IML), a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico provocado por instrumento contundente. O corpo foi liberado na manhã desta quarta e seguiu para o sepultamento à tarde.

