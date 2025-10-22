Caso Esther: população lota cemitério para velório de menina achada morta em cacimba

O enterro de Esther está previsto para as 16h, no cemitério público de São Lourenço da Mata, onde parentes e moradores da comunidade devem prestar as últimas homenagens à menina

População lota cemitério para velório de Esther Isabelly, achada morta em cacimba (Sandy James/DP Foto)

Um grande número de pessoas se reuniu no Cemitério Municipal de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, nesta quarta-feira (22), para se despedir da menina Esther Isabelly, de 4 anos, encontrada morta em uma cacimba.

O enterro de Esther está previsto para as 16h, no cemitério público de São Lourenço da Mata, onde parentes e moradores da comunidade devem prestar as últimas homenagens à menina.

Fernando Santos de Brito e Fabiano Rodrigues de Lima, suspeitos de ocultar o corpo de Esther, tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia na Central Especializada de Garantias de Jaboatão dos Guararapes, nesta quarta (22).

O cadáver da criança foi encontrado em uma cacimba na casa onde os dois moravam, em São Lourenço da Mata.

Mais cedo, em conversa com a imprensa, Inaldo Santos da Silva Filho, pai de Esther, pediu por justiça: “Eu não quero deixar essa impunidade aberta, eu quero justiça, eu quero justiça. Minha filha era inocente, minha filha era um anjo, um anjo de 4 anos. Não precisava fazer uma coisa dessa com a minha filha.”

