JUSTIÇA

Caso Esther: suspeitos de ocultar corpo têm prisão preventiva decretada

O cadáver da criança foi encontrado em uma cacimba na casa onde os dois moravam, em São Lourenço da Mata

Diario de Pernambuco

Publicado: 22/10/2025 às 14:26

Corpo de Esther foi achado nessa terça (21)/Sandy James/DP Foto

Fernando Santos de Brito e Fabiano Rodrigues de Lima, suspeitos de ocultar o corpo da menina Esther, de 4 anos, tiveram a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira (22), em audiência de custódia na Central Especializada de Garantias de Jaboatão dos Guararapes. O cadáver da criança foi encontrado em uma cacimba na casa onde os dois moravam, em São Lourenço da Mata, nessa terça (21).

Em atualização

Audiência de custódia , caso esther , Polícia , Prisão preventiva
