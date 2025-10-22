Caso Esther: suspeitos de ocultar corpo têm prisão preventiva decretada

O cadáver da criança foi encontrado em uma cacimba na casa onde os dois moravam, em São Lourenço da Mata

Corpo de Esther foi achado nessa terça (21) (Sandy James/DP Foto)

Fernando Santos de Brito e Fabiano Rodrigues de Lima, suspeitos de ocultar o corpo da menina Esther, de 4 anos, tiveram a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira (22), em audiência de custódia na Central Especializada de Garantias de Jaboatão dos Guararapes. O cadáver da criança foi encontrado em uma cacimba na casa onde os dois moravam, em São Lourenço da Mata, nessa terça (21).

Em atualização