Caso Esther: criança morreu de traumatismo crânioencefálico, aponta perícia

Corpo foi encontrado em uma cacimba, nessa terça (21), em São Lourenço da Mata

Esther Isabelly (Reprodução)

A necropsia do corpo de Esther Isabelly, de 4 anos, indica que ela morreu de traumatismo cranioencefálico causado por um instrumento contundente, conforme apuração do Diario de Pernambuco. O cadáver foi encontrado em uma cacimba, na cidade de São Lourenço da Mata, nessa terça-feira (21).

Segundo a polícia, Esther estava de cabeça para baixo e dentro da água, no poço que tem cerca de 3,7 metros de profundidade, em uma casa no bairro do Pixete, perto de onde ela morava.

José Augusto, tio da criança e responsável por achar seu corpo, relatou machucados no rosto da sobrinha.

“A bochecha, não sei se do lado direito ou esquerdo, e a testa estavam muito inchadas, muito inchadas mesmo, tipo uma pancada muito forte dada na cabeça da criança”, relembrou durante conversa com a imprensa, na tarde de terça (21).

Ainda segundo José Augusto, Esther estava vestida apenas com a parte de cima das roupas: “A parte de baixo ela não estava. Até então, a gente não sabe se eles violaram ela ou não, entendeu? Eu não sei explicar se eles tocaram nela, se eles abusaram dela, eu não sei”.

No local em que Esther foi encontrada, foram achados também objetos supostamente usados em rituais religiosos e um preservativo, informou o delegado Sérgio Ricardo, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Dois homens, um de 27 anos e outro de 31, foram presos por ocultação de cadáver e passarão por audiência de custódia nesta quarta (22).

“As investigações seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias do caso, não estando descartadas outras tipificações penais. O resultado das perícias e das escutas especializadas já iniciadas será fundamental para o esclarecimento completo dos fatos e para a individualização das responsabilidades”, informou a Polícia Civil em nota.