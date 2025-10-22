Caso Esther: "Mamãe vai te amar sempre, meu amor", diz mãe durante sepultamento da menina

Despedida foi realizada na tarde desta quarta-feira (22), no cemitério da cidade, sob pedidos de "justiça"

Pais de Esther lamentam perda da filha e dão o adeus (Foto: Sandy James/DP Foto)

“Mãe vai te amar sempre, meu amor. Que dor, Jesus! Que dor”, lamentou a mãe de Esther Isabelly durante o sepultamento da menina de 4 anos, encontrada morta dentro de uma cacimba no bairro Pixote, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. A despedida aconteceu nesta quarta-feira (22), no cemitério municipal, reunindo uma multidão.

Enquanto o corpo da criança era sepultado, a mãe da menina se agarrou ao companheiro, o pai da vítima, Inaldo Santos, Juntos, eles se apoiaram no túmulo e choraram. Eles estavam cercados dos outros filhos e dos familiares.

Minutos antes, as pessoas presentes no cemitério pediram “justiça”, oraram e cantaram louvores em homenagem à menina. O corpo dela foi liberado na manhã desta quarta-feira do Instituto de Medicina Legal (IML), que apontou traumatismo cranioencefálico causado por um instrumento contundente.

A menina desapareceu na segunda-feira (20) e foi encontrado na terça-feira (21), em uma cacimba em uma casa localizada no mesmo bairro.