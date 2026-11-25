“É com muita tristeza que a gente vem aqui comunicar o falecimento de Dona Enedina, uma mulher de força extraordinária que construiu uma família linda e comprometida com um Brasil melhor. Descanse em paz”, escreveu a equipe de comunicação do político em sua conta oficial no Instagram.

O senador pernambucano Humberto Costa (PT) lamentou a morte da mãe, Dona Enedina. A notícia foi compartilhada pelo parlamentar por meio de suas redes sociais, na noite desta terça-feira (24).











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Solidariedade de lideranças políticas

Lideranças políticas de Pernambuco lamentaram o falecimento de Dona Enedina. A governadora Raquel Lyra (PSD) prestou solidariedade a Humberto Costa e à sua família pelas redes sociais: "É com pesar que recebi a notícia do falecimento de Dona Enedina, mãe do senador Humberto Costa. Que Deus, em sua infinita misericórdia, console o seu coração e de todos os familiares e amigos neste momento de despedida".

A senadora Teresa Leitão (PT) desejou força a Humberto e aos familiares. "Lamento profundamente o falecimento de dona Enedina, mãe do senador Humberto Costa. A ele, à família e aos amigos, deixo meus mais sinceros sentimentos. Que sua força e seu carinho permaneçam vivos na memória de seus familiares e Deus a receba em paz e ampare os que ficam", declarou.

A senadora eleita Marília Arraes (PDT), da chapa de Humberto Costa, comentou na publicação feita pela equipe do parlamentar. "Humberto, sua mãe continuará cuidando de todos vocês! Que esse vazio da perda de uma mãe seja preenchido por muito amor que ela lhes deu durante a vida! Grande abraço", escreveu.

A deputada estadual eleita Dani Portela (PT) também prestou solidariedade ao senador. "Que o amor, o carinho, as memórias e as histórias construídas ao longo da vida de Dona Enedina sejam fontes de acolhimento e força para atravessar a saudade. Meu abraço fraterno a Humberto, a todos amigos e familiares", afirmou.

O prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), também manifestou pesar pela morte de Dona Enedina. "Com muita tristeza, recebi a notícia do falecimento de Dona Enedina, mãe do senador Humberto Costa. Deixo meu abraço carinhoso a Humberto e a toda a sua família neste momento tão difícil. Que Deus conforte o coração de todos e que as boas lembranças ajudem a amenizar a dor da saudade", disse.

O ex-prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, também enviou condolências ao parlamentar. "Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Dona Enedina Costa Lima. Neste momento de dor, deixo meu abraço mais afetuoso a Humberto e a toda a sua família, desejando que Deus conforte seus corações e que as boas lembranças sejam fonte de força e serenidade. Tenho certeza de [que], além da saudade, o amor [de] Dona Enedina e seus ensinamentos permanecerão vivos naqueles que tiveram o privilégio de conviver com ela", completou.