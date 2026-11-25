Uma aposta feita no Recife acertou cinco (quina) das seis dezenas do concurso 3.090 da Mega-Sena, realizado na terça-feira (24), levando o prêmio de R$ 38.160,32. Os números sorteados foram: 10 - 14 - 27 - 28 - 47 - 57.
O jogo foi registrado por meio de canal eletrônico, como o site ou aplicativo Loterias Caixa ou Internet Banking. Dessa forma, não é vinculado a nenhuma casa lotérica física específica.
O valor principal acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio, que ocorre na quinta-feira (26).
Como apostar
Pela internet (app ou site oficial)
- Acesse o canal oficial: Baixe o aplicativo Loterias Caixa (Android ou iOS) ou acesse o portal Loterias Online da Caixa. (Correntistas da Caixa também podem jogar diretamente pelo Internet Banking).
- Faça login: Entre com seu CPF e senha. Se for o primeiro acesso, preencha um cadastro rápido para confirmar sua maioridade.
- Escolha os números: Marque de 6 a 20 dezenas no volante digital. Se preferir, clique em Surpresinha (o sistema escolhe tudo aleatoriamente) ou Complete o jogo (você escolhe alguns e o sistema preenche o resto).
- Finalize e pague: Toque em Adicionar ao carrinho, revise suas apostas e conclua o pagamento via Pix ou cartão de crédito
Presencialmente (casa lotérica)
- Pegue o volante: Vá até qualquer casa lotérica credenciada e pegue o volante verde da Mega-Sena.
- Preencha o jogo: Com caneta esferográfica (azul ou preta), marque de 6 a 20 números no quadro. Caso queira que o sistema escolha por você, marque a opção Surpresinha.
- Registre no caixa: Entregue o volante ao atendente e efetue o pagamento.
- Guarde o recibo: O atendente entregará um comprovante impresso. Guarde-o em local seguro (e escreva seu nome e CPF no verso), pois ele é o único documento válido para resgatar um eventual prêmio.
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