O Governo de Pernambuco decretou situação de emergência em áreas de 33 municípios afetados pela estiagem, em meio ao agravamento da escassez hídrica provocado pelo fenômeno climático El Niño. A medida, assinada pela governadora em exercício, Priscila Krause (PSD), foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (25) e tem validade de 180 dias.
Caruaru, Gravatá, Bezerros, Limoeiro e Surubim são alguns dos municípios contemplados. Entre as justificativas para a publicação do Decreto nº 61.763, de 24 de novembro de 2026, o Executivo estadual cita a redução do volume de chuvas e das reservas hídricas de superfície, além das perdas já registradas na agropecuária. O documento também destaca o comprometimento do abastecimento de água para consumo humano e animal, decorrente da redução dos níveis de reservatórios, açudes e barragens.
O governo estadual considera que o aumento das temperaturas provocado pelo El Niño intensifica a evaporação da água armazenada nos reservatórios e amplia a demanda por abastecimento, agravando os efeitos da escassez hídrica, sobretudo nas comunidades rurais e nas localidades que dependem de fontes alternativas de fornecimento de água.
O decreto aponta ainda que as condições socioeconômicas das regiões atingidas dificultam a recuperação da população diante dos prejuízos provocados pela estiagem, o que exige a intervenção do poder público estadual.
Com a publicação da medida, os órgãos estaduais deverão adotar ações de enfrentamento à situação de emergência, em cooperação com as autoridades federais e municipais. O decreto não detalha, entretanto, quais intervenções serão realizadas nem o volume de recursos que será destinado aos municípios contemplados.
A medida foi fundamentada em parecer técnico elaborado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco (Sepdec), com base em levantamentos de órgãos estaduais e federais de monitoramento climático, entre eles a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Temperaturas acima da média
Conforme noticiado pelo Diario de Pernambuco nesta terça-feira (24), algumas localidades do Sertão pernambucano já registram temperaturas até 7°C acima da média histórica para esta época do ano. Neste mês, os termômetros chegaram a marcar entre 42°C e 43°C na região.
A previsão da Apac é de que o cenário de temperaturas elevadas e chuvas abaixo da média se prolongue pelos primeiros meses de 2027. O fenômeno El Niño deverá permanecer na categoria muito forte até meados de janeiro, com redução de intensidade a partir de março e abril.
Uma das preocupações é com os possíveis impactos do fenômeno sobre a quadra chuvosa do Sertão, que começa em janeiro. A perspectiva de precipitações abaixo da média, entretanto, abrange todas as regiões de Pernambuco.
Confira os municípios contemplados pelo decreto:
- Altinho
- Bezerros
- Bom Jardim
- Cachoeirinha
- Calçado
- Caruaru
- Casinhas
- Cumaru
- Frei Miguelinho
- Gravatá
- Ibirajuba
- Inajá
- Itacuruba
- João Alfredo
- Jucati
- Lajedo
- Limoeiro
- Orobó
- Riacho das Almas
- Passira
- Pombos
- Sairé
- Santa Maria do Cambucá
- São Caetano
- São José do Egito
- São João
- São Joaquim do Monte
- Surubim
- Tacaimbó
- Terezinha
- Toritama
- Vertente do Lério
- Vertentes