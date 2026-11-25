Caruaru, Gravatá, Bezerros, Limoeiro e Surubim são alguns dos municípios contemplados. Entre as justificativas para a publicação do Decreto nº 61.763, de 24 de novembro de 2026, o Executivo estadual cita a redução do volume de chuvas e das reservas hídricas de superfície, além das perdas já registradas na agropecuária. O documento também destaca o comprometimento do abastecimento de água para consumo humano e animal, decorrente da redução dos níveis de reservatórios, açudes e barragens.

O Governo de Pernambuco decretou situação de emergência em áreas de 33 municípios afetados pela estiagem, em meio ao agravamento da escassez hídrica provocado pelo fenômeno climático El Niño. A medida, assinada pela governadora em exercício, Priscila Krause (PSD), foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (25) e tem validade de 180 dias.

O governo estadual considera que o aumento das temperaturas provocado pelo El Niño intensifica a evaporação da água armazenada nos reservatórios e amplia a demanda por abastecimento, agravando os efeitos da escassez hídrica, sobretudo nas comunidades rurais e nas localidades que dependem de fontes alternativas de fornecimento de água.

O decreto aponta ainda que as condições socioeconômicas das regiões atingidas dificultam a recuperação da população diante dos prejuízos provocados pela estiagem, o que exige a intervenção do poder público estadual.

Com a publicação da medida, os órgãos estaduais deverão adotar ações de enfrentamento à situação de emergência, em cooperação com as autoridades federais e municipais. O decreto não detalha, entretanto, quais intervenções serão realizadas nem o volume de recursos que será destinado aos municípios contemplados.

A medida foi fundamentada em parecer técnico elaborado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco (Sepdec), com base em levantamentos de órgãos estaduais e federais de monitoramento climático, entre eles a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Temperaturas acima da média

Conforme noticiado pelo Diario de Pernambuco nesta terça-feira (24), algumas localidades do Sertão pernambucano já registram temperaturas até 7°C acima da média histórica para esta época do ano. Neste mês, os termômetros chegaram a marcar entre 42°C e 43°C na região.

A previsão da Apac é de que o cenário de temperaturas elevadas e chuvas abaixo da média se prolongue pelos primeiros meses de 2027. O fenômeno El Niño deverá permanecer na categoria muito forte até meados de janeiro, com redução de intensidade a partir de março e abril.

Uma das preocupações é com os possíveis impactos do fenômeno sobre a quadra chuvosa do Sertão, que começa em janeiro. A perspectiva de precipitações abaixo da média, entretanto, abrange todas as regiões de Pernambuco.





Confira os municípios contemplados pelo decreto:

- Altinho

- Bezerros

- Bom Jardim

- Cachoeirinha

- Calçado

- Caruaru

- Casinhas

- Cumaru

- Frei Miguelinho

- Gravatá

- Ibirajuba

- Inajá

- Itacuruba

- João Alfredo

- Jucati

- Lajedo

- Limoeiro

- Orobó

- Riacho das Almas

- Passira

- Pombos

- Sairé

- Santa Maria do Cambucá

- São Caetano

- São José do Egito

- São João

- São Joaquim do Monte

- Surubim

- Tacaimbó

- Terezinha

- Toritama

- Vertente do Lério

- Vertentes