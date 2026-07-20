Em convenção do PDT, Marília Arraes é anunciada nova presidente da sigla em Pernambuco

Marília Arraes confirmou sua filiação ao partido em março deste ano, quando deixou o Solidariedade, legenda pela qual esteve por quatro anos (Foto: Leo Caldas)

Durante a convenção nacional do PDT realizada nesta segunda-feira (20), na sede do partido em Brasília (DF), a pré-candidata ao Senado Marília Arraes foi anunciada como a nova presidente do partido no estado. A vice-liderança do diretório estadual ficará a cargo do prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral, recentemente filiado à sigla a partir de interlocuções com Marília Arraes.

O evento contou com diversas lideranças pedetistas que oficializaram apoio à reeleição do presidente Lula (PT). No encontro da legenda, conduzido pelo seu presidente nacional, Carlos Lupi, foram definidas diretrizes e alianças da legenda para as eleições de 2026, além de rememorado o legado de Leonel Brizola, fundador do partido.

Durante a convenção, o pré-candidato a Deputado Federal pelo Paraná, Roberto Requião, defendeu alguns pontos a serem reforçados pela sigla como garantias trabalhistas e reestatização de empresas públicas, a exemplo da Eletrobrás.

“Precisamos ter posições mais claras a respeito de algumas pautas. Vamos apoiar o presidente Lula, mas o PDT precisa ser o partido da estatização nacional. Não é possível que o mundo inteiro reverta a privatização e nós fiquemos, tranquilamente, acompanhando esse processo de liberalização da economia”, destacou.

Trajetória partidária

Marília confirmou sua filiação ao PDT no início de março deste ano, quando deixou o Solidariedade, legenda pela qual esteve por quatro anos. O movimento de mudança partidária também foi seguido pelo atual prefeito do Cabo, que oficializou sua saída do Solidariedade para ingressar nos quadros do PDT.

Marília Arraes iniciou sua trajetória política no PSB, legenda pela qual foi vereadora do Recife entre 2009 e 2016. Em 2016, deixou o partido após divergências internas, especialmente com o então governador Paulo Câmara, e se filiou ao PT. Pela sigla, foi eleita deputada federal em 2018 e disputou a Prefeitura do Recife em 2020, chegando ao segundo turno.

Em 2022, rompeu com o PT depois de não obter o apoio da legenda para disputar o Governo de Pernambuco e migrou para o Solidariedade, partido pelo qual concorreu ao Palácio do Campo das Princesas, sendo derrotada por Raquel Lyra (PSD) no segundo turno.