O próximo passo é protocolar em cartório, o que será feito nesta quinta (19), e no TSE. O presidente nacional do PSB estará no comando nacional em anos pares e Carlos Lupi, em anos ímpares. Única senadora eleita do PDT foi indicada para compor Executiva Nacional

João Campos e Marília Arraes participaram de reunião híbrida realizada nesta quarta-feira (18) (Weslly Gomes/DP Foto)

Com todas as votações unânimes, a despeito de resistências apresentadas anteriormente nas hostes pedetistas, o PSB e o PDT instituíram, nesta quarta-feira (18), a federação entre as duas siglas, realizando, às 9h de ontem, a primeira reunião híbrida do conselho político nacional. O tom consensual se estendeu à definição do comando: ficou decidido que o presidente nacional do PSB, João Campos, presidirá a associação partidária em anos pares e que o dirigente nacional do PDT, Carlos Lupi, o fará nos ímpares . Leia-se: o socialista estará no comando nacional durante as eleições.

Será, assim, em 2028, quando ele pretende reeleger seu sucessor, o prefeito do Recife, Victor Marques e, em 2030, quando o PSB pode ter projeto presidencial, como ventilou, também nesta quarta (18), a deputada federal Tabata Amaral, ao publicar post comemorando a oficialização.

A senadora eleita Marília Arraes participará do comando nacional, sendo uma das indicações de Carlos Lupi; o PSB indicou 12 nomes para Executiva Nacional e o PDT, oito. Partira dela uma das divergências apresentadas em reunião do diretório nacional do partido sobre a federação. Marília não escondera posição contrária, entre outras razões, para não ficar refém do PSB em ano eleitoral.

O movimento gerou rumores de que ela poderia realizar uma travessia partidária. Ela, no entanto, não está submetida, enquanto integrante da Casa Alta, à fidelidade partidária, podendo deixar o PDT, eventualmente, quando julgar necessário.

A reunião, como a coluna antecipara, se deu para que encaminhamento, visando à formalização, seja feito ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O próximo passo é protocolar em cartório, o que será feito nesta quinta-feira (19), precedendo o protocolo no TSE, previsto para os próximos dias. Conforme relatos de membros das duas legendas, tudo foi “100% alinhado”, em “construção harmônica”.

João e Lupi andavam mergulhados nas tratativas havia 30 dias. Conforme o calendário de revezamento, ano a ano, determinado para a presidência, o dirigente nacional socialista estará à frente, a partir de agora, até primeiro de fevereiro, quando Lupi assume para comandar ao longo de 2027. A federação contará com 21 deputados e cinco senadores e não se descarta que Avante, Solidariedade e PRD possam se integrar posteriormente.

Timing



“Foi uma coincidência, felizmente”, definiu o senador Humberto Costa, à coluna, após o Tribunal de Contas da União (TCU) autorizar, nesta quarta-feira (18), a execução das obras físicas do trecho Salgueiro-Suape da Transnordestina. Também ontem, ainda antes de o tribunal decidir, ele subira à tribuna do Senado para cobrar exatamente uma decisão do TCU sobre a retomada do trecho pernambucano da ferrovia. Em pronunciamento, o parlamentar, enumerou a quantidade de vezes que o processo que trata da possibilidade de aplicação de recursos da União na obra foi retirado de pauta: “seis vezes desde 16 de setembro”.

Próxima estação



“Se a obra começa a andar, acho que vai aparecer gente para ficar com a concessão”, aposta Humberto Costa, que, desde o período eleitoral, vinha defendendo uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) da Petrobras com a Infra S.A., empresa vinculada ao Ministério dos Transportes, para fazer o ramal pernambucano voltar a avançar. Agora, o plano, segundo ele, é levar essa mesma proposta a debate no Estado, em instituições como a Fiepe, por exemplo. “Agora, vamos juntar forças para botar a Petrobras nessa brincadeira”, projeta o petista, que telefonou para a governadora Raquel Lyra logo após.

Parecer de Cardozo



O advogado José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, elaborou parecer jurídico sobre a inconstitucionalidade de gratificações concedidas a servidores da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O documento será apresentado por ele, nesta quinta (19), às 10h, no Auditório Ênio Guerra, Anexo 1 da Alepe. O tema está causando desconforto entre alguns deputados e funcionários da Casa.

Berlinda



Estão em análise duas gratificações, concedidas a servidores da Alepe, que têm sua constitucionalidade questionada. O trabalho, elaborado pelo escritório Martins Cardozo Advogados Associados, foi contratado pelo Sindicato dos Servidores no Poder Legislativo de Pernambuco (Sindilegis-PE). O sindicato considera preocupante a sucessiva criação de benefícios sem que estejam suficientemente esclarecidos seus fundamentos, critérios e justificativas.

