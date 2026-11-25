Conhecida como "Galega do Ouro", Eliane atuava no ramo de empreendimentos em Juazeiro do Norte, no Ceará, e havia ganhado um prêmio de R$ 1 milhão em agosto deste ano, em um sorteio promovido por uma plataforma.

Uma mulher de 44 anos, identificada como Eliane Ramalho, foi morta a tiros na noite desta terça-feira (24), em Serrita, no Sertão de Pernambuco. Segundo informações preliminares, a vítima já havia disputado uma vaga na Câmara Municipal de Cedro.

De acordo com informações repassadas à Polícia Civil, o crime aconteceu nas proximidades de um posto de combustíveis, no bairro Vila Ipsep. Um homem encapuzado, vestido com roupas pretas, teria chegado ao local em uma caminhonete preta, desembarcado do veículo e efetuado diversos disparos contra a vítima. Em seguida, fugiu.

Eliane não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local, antes de receber socorro. A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e isolou a área para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). O corpo foi posteriormente recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado como homicídio consumado e está sob responsabilidade da 195ª Circunscrição de Serrita.

As investigações seguem para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

