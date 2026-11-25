Durante agenda internacional em Oxford, no Reino Unido, a governadora Raquel Lyra (PSD) destacou o enfrentamento à violência contra a mulher como pauta central da administração pública. Através das redes sociais, nesta quarta-feira (25), a chefe do Executivo estadual afirmou que o debate reuniu discussões sobre prevenção, fortalecimento da rede de proteção e respostas aos impactos provocados pelas novas tecnologias.
"É um assunto que exige atenção, responsabilidade e ação. Precisamos trocar experiências, conhecer novas iniciativas e buscar caminhos cada vez mais eficazes para proteger as mulheres. Seguimos trabalhando para avançar também em Pernambuco", escreveu a governadora.
A ida a Oxford integra o roteiro internacional pela governadora na Europa. Anteriormente, Raquel Lyra participou do Encontro de Altas Autoridades em Zurique, na Suíça, promovido pela Fundação Lemann. No Reino Unido, a programação conta com atividades de formação voltadas à gestão pública, promovidas em parceria com a organização Comunitas.
A gestora estadual fica fora de Pernambuco até o dia 28 de novembro. Nesse período, Priscila Krause está à frente do governo do estado. Como governadora em exercício, Krause participa, nesta quarta-feira (25), do Congresso da União dos Vereadores de Pernambuco, no município de Goiana.