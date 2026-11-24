Uma reunião, marcada para esta quarta-feira (25), deve ocorrer na liderança do PT no Senado. Foram escalados os nordestinos da bancada, que são maioria e devem liderar a articulação

A nova legislatura, que renovou dois terços do Senado, só terá início no ano que vem (© LULA MARQUES/AGÊNCIA BRASIL)

Ainda que vitoriosos no pleito deste ano, parlamentares do PT não discordam de que é na adversidade que vão atuar, no Congresso Nacional, a partir de fevereiro de 2027. Cientes do desafio que terão pela frente, considerando que o PL formou maioria congressual, senadores já se mobilizam para definir os próximos passos em movimento capitaneado pela bancada do Nordeste.

Há uma reunião marcada para esta quarta-feira (25), que deve ocorrer na liderança do PT no Senado, visando a alinhar os planos de atuação desse conjunto daqui para frente. O detalhe é que, dos 10 nomes que o PT terá na Casa Alta na próxima legislatura, oito são nordestinos.

Caberá a eles liderar uma espécie de trincheira de resistência da legenda e do governo, demarcando também uma posição da região nesse cenário adverso. No pleito deste ano, o PT elegeu seis senadores, ficando atrás do PL, que fez uma bancada de 19 parlamentares no Senado e do MDB, que elegeu sete.

Dos seis eleitos, cinco são nordestinos. Os petistas que saíram vitoriosos da corrida pela Casa Alta, este ano, foram: Humberto Costa (PE), Rui Costa (BA), Jaques Wagner (BA), Rogério Carvalho (SE), Samanda Alves (RN) e Marília Campos (MG). Destes, só Marília não figura entre os aguardados no encontro desta quarta (25).

Foram convocados ainda os senadores: Teresa Leitão (PE), Wellington Dias (PI) e Camilo Santana (CE). A bancada conta ainda com Beto Faro (PA), que, assim como Marília, não está entre os escalados para reunião. Nos bastidores, senadores avaliam, desde já, que o Nordeste deve se configurar como o campo de resistência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado, onde a líder do governo já é a pernambucana Teresa Leitão.

Ciente do potencial de redefinição do equilíbrio de forças no cenário até 2035 que o pleito deste ano representava, o PT investiu numa força-tarefa, priorizando a disputa pela Casa Alta, inclusive, como parte da estratégia de reeleição de Lula. Mas viu a direita sair, das urnas, fortalecida. Estruturar essa trincheira de resistência, agora, é missão dos nordestinos.

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Diante da relevância que o enfrentamento no Senado representa, nas coxias do governo, se aposta que Wellington Dias, titular do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, não deve comandar pasta na Esplanada no quarto mandato do presidente Lula, exatamente, pela necessidade de o PT reforçar a presença na Casa Alta. Wellington foi exonerado temporariamente, na semana passada, em função de compromissos parlamentares.

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“Acho que ele pode cumprir um papel ainda mais importante do Senado pela experiência, pela capacidade de articular e pela importância que a liderança dele tem dentro do PT junto ao presidente Lula. Então, acho que o Senado é mais importante do que qualquer coisa na próxima legislatura dada a diversidade da composição”, avalia, à coluna, uma fonte governista, sinalizando a relevância de se engrossar a base.

Mesma lógica



Ainda nos corredores do governo, se aponta “indicativos grandes” no sentido de Wellington retornar ao Senado para o Lula 4. Da mesma forma, houve quem ponderasse sobre Camilo Santana, cotado para comandar a Casa Civil. No caso do cearense, no entanto, há quem sublinhe que a suplente dele, Augusta Brito, é do PT, o que poderia compensar uma ida dele para o primeiro escalão.



Abrigo

Nas hostes progressistas, diante da hipótese de incorporação do Cidadania ao PP, se considera que o movimento teria como pano de fundo dar “respaldo de um partido maior” ao deputado federal Alex Manente, que perdeu a eleição. Incorporar ao PP, pontuam progressistas, conferiria a ele, em São Paulo, retaguarda para, daqui a quatro anos, ele tentar retornar à Câmara Federal. Diante de resistências internas, o Cidadania acabou suspendendo o congresso que decidiria sobre a incorporação, marcado para o último sábado (21).



















