Prefeito Victor Marques embarcou para a Inglaterra para participar de formação com foco em gestão pública e só retorna na próxima sexta-feira (28)

Prefeito Victor Marques repassou o cargo para o presidente da Câmara de Vereadores, Romerinho Jatobá (Edson Holanda/PCR)

Em uma semana, o Recife vai trocar de comando três vezes. O prefeito Victor Marques (PCdoB) se ausentou da capital pernambucana na sexta-feira (20) para uma viagem à Inglaterra, com isso, o presidente da Câmara de Vereadores, Romerinho Jatobá (PSB), assumiu o cargo.

No entanto, Romerinho já havia programado uma viagem e só irá permanecer no comando do Recife até a próxima terça-feira (24). Com mais essa ausência, quem assumirá o cargo de prefeito interinamente será o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Francisco Bandeira de Mello.

O presidente do TJPE é o terceiro na linha sucessória do comando da Prefeitura do Recife e esta será a primeira vez que o desembargador assume a Prefeitura do Recife. Francisco Bandeira de Mello tomou posse na presidência do Tribunal em fevereiro deste ano.

Viagem do prefeito

Victor Marques embarcou para a Inglaterra. Segundo anunciou nas redes sociais, ele participa, em Oxford e Londres, de uma formação “com foco em gestão pública, saúde, educação e inovação”. O prefeito reassume o cargo na próxima sexta-feira (28).



Recife não tem vice-prefeito desde abril deste ano. Victor sucedeu João Campos (PSB) após ele renunciar ao cargo para disputar o Governo de Pernambuco.