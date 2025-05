Sambinha Chacon: Marvvila comanda sábado (10) de pagode no Recife

/Crédito: Divulgação/Reprodução

Considerada como uma das vozes mais promissoras do pagode feminino, a cantora Marvvila desembarca no Recife neste sábado (10), para comandar mais um fim de semana de sucesso no Sambinha Chacon. Trazendo novidades da sua carreira da carreira da artista e hits consagrados do samba e pagode, a festa acontecerá a partir das 17h, na Arena Sambinha Chacon, no Poço da Panela.Ex participante do BBB 23 e do The Voice Brasil 2016, a cantora apresentará para os fãs recifenses os hits do seu projeto "Só VVamo", que traz no repertório sucessos como "Nosso Amor Quer Paz", "Pode ficar com a razão" e "Instinto". Além da cantora, a festa contará ainda com apresentações de Multiverso do Roginho, Sambarrasta, Helton Lima e Allan Diboa.Os ingressos para o Sambinha Chacon custam R$ 70 e estão à venda no site OutGo ou via Pix, através do contato (81) 9877-4570. A arena Sambinha Chacon fica localizada na Rua do Chacon, 365, Poço Da Panela.Sábado, 10 de maio, às 17hLocal: Rua do Chacon, 365 Poço Da PanelaAtrações: Marvvila, Multiverso do Roginho, Sambarrasta, Helton Lima e Allan Diboa.Informações: (81) 98774570 ou @sambinhachacon.