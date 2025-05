Evento gratuito no Recife celebra cultura europeia

/Foto: Divulgação

A capital pernambucana será palco de uma verdadeira viagem cultural pela Europa no próximo sábado (10) com a nova edição do Mercado Europeu no Recife. O evento acontecerá das 14h30 às 19h30, na sede da Aliança Francesa Recife, e reúne uma programação rica e gratuita para todas as idades.





Organizado pela Aliança Francesa Recife, em parceria com o Instituto Cervantes, o Centro Cultural Brasil-Alemanha e o Centro Cultural Dante Alighieri, o evento convida o público a experimentar um pedacinho da Europa em versão pocket — com direito a sotaques, sabores, arte e cultura.

Destaques da programação:

Feira cultural europeia

Música e dança ao vivo

Oficina de vinhos

Oficina de ilustração para crianças

Oficina "Sons da Bélgica": um panorama musical contemporâneo (além de Stromae!)

Aulas experimentais de francês, espanhol, alemão e italiano (nível iniciante) e sorteio de bolsas de estudo

Vivência artística para crianças

Serviço





Entrada gratuita e aberta ao público.

Local: Aliança Francesa Recife – Rua Amaro Bezerra, 466 (Derby).

Data: Sábado, 10 de maio de 2025 | 14h30 às 19h30