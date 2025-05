Sony se pronuncia sobre aumento do preço dos jogos para PlayStation: "Condições adversas"

/Divulgação/PlayStation

A Sony Interactive Entertainment se pronunciou oficialmente a respeito do aumento do preço dos jogos para PlayStation. Na última semana, o valor de R$ 399 na versão padrão de lançamento do Ghost Of Yotei surpreendeu fãs e entusiastas de videogame, que não esperavam o aumento significativo para o título.

Após especulações de uma subida de preços internacional, logo foi notado que o novo valor havia sido praticado apenas no Brasil, ainda sem seguir o preço de U$ 80 adotado pela Nintendo em seu novo Mario Kart World.

Nesta segunda-feira (5), a divisão de entretenimento da Sony divulgou uma nota afirmando que o aumento de R$ 349 para R$ 399,90 se deu por conta das "condições adversas da moeda no Brasil." Ainda no comunicado, a empresa informou que o preço recomendado para a venda de seus jogos first party, a partir do Ghost of Yotei (cujo lançamento é previsto para 2 de outubro desse ano), será de R$ 399.

Confira o comunicado completo da Sony Interactive Entertainment:

"Devido às condições adversas da moeda no Brasil, o preço de varejo recomendado para jogos 1st party da Sony Interactive Entertainment (em disco e digital) aumentará para R$ 399,90 a partir do lançamento de Ghost of Yotei em 2 de outubro de 2025."

AUMENTO DE PREÇOS

A Sony ainda não acompanhou de forma global os novos preços praticados por suas concorrentes Xbox e Nintendo, embora exista a expectativa para que isso ocorra em breve.

Ambas as gigantes da indústria dos games anunciaram a subida nos últimos dias. Para a Microsoft, detentora da Xbox, o aumento será praticado em consoles, jogos e até acessórios. Para a japonesa Nintendo, a subida vem junto ao lançamento do Switch 2, novo console que chegará as lojas brasileiras em 5 de junho.