Preta Gil é internada novamente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

/Reprodução/Redes sociais

Em tratamento contra um câncer colorretal desde 2022, a cantora Preta Gil voltou a ser internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a realização de exames de rotina, no último domingo (4). Recebendo visita da família e de artistas, como Carolina Dieckmann, Malu Barbosa e Mari Lobo, ela compartilhou uma foto nos stories do seu Instagram, com a legenda: 'Minhas meninas".





Preta Gil emocionou o público recentemente, em 26 de abril, dividindo o palco do Allianz Parque, na capital paulista, com seu pai, Gilberto Gil, cantando a icônica canção Drão, momento que repercutiu nas redes sociais.