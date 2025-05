Documentário pernambucano 'O Bem Virá' ganha data de estreia

Dirigido pela cineasta Uilma Queiroz, filme foi gravado no Sertão do Pajeú

/Foto: Reprodução

Depois de um aclamado percurso por festivais, o documentário O Bem Virá, dirigido pela pernambucana Uilma Queiroz, estreia nas salas de cinema do Brasil. O lançamento acontece no próximo dia 15, às 19h30, no Cinema da Fundação (Museu), em Casa Forte.

Gravado no Sertão do Pajeú, o documentário resgata a memória de 13 mulheres grávidas fotografadas em 1983, durante uma frente de emergência em plena seca. Com uma abordagem sensível e política, o longa reflete sobre resistência e conquistas em meio à seca, desconstruindo estereótipos sobre o sertão e propondo um olhar de dignidade e força feminina.

Produzido pela Vilarejo Filmes, o documentário será exibido em salas de Belo Horizonte, Vitória, Manaus, Brasília, Garanhuns, Maceió, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Afogados da Ingazeira.