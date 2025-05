Filme 'O Último Azul', do pernambucano Gabriel Mascaro, divulga teaser e primeiro cartaz

/Foto: Guillermo Gaza

Com estreia no circuito comercial brasileiro marcada para 28 de agosto deste ano, com distribuição da Vitrine Filmes, O Último Azul, divulgou teaser e primeiro cartaz brasileiro. Na prévia, a protagonista Tereza (Denise Weinberg) e o barqueiro Cadu (Rodrigo Santoro) encontram o misterioso caracol da baba azul durante suas jornadas pelos rios da Amazônia.





Dirigido pelo pernambucano Gabriel Mascaro (Boi Neon, Divino Amor) e escrito pelo cineasta em parceria com Tibério Azul, com Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás e Adanilo no elenco, o filme é ambientado na Amazônia, em um Brasil quase distópico no qual os idosos são transferidos para uma colônia habitacional para viver seus últimos anos de vida, e acompanha uma mulher de 77 em busca de realizar seu último desejo.





O longa foi premiado com o Urso de Prata, do Grande Prêmio do Júri, na 75ª edição do Festival de Berlim, além de ter conquistado o Prêmio do Júri Ecumênico e o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost — premiação dos júris paralelos à competição principal da Berlinale—, O Último Azul continua participando de diversos festivais de cinema ao redor do mundo. Já passou pelo Festival de Cartagena de Las Índias, na Colômbia; Festival de Buenos Aires (BAFICI), na Argentina; Festival de Cinema de Istambul (IKSV), na Turquia; e IndieLisboa, em Portugal.





Também estará no Sydney Film Festival, na Austrália, em junho, e em mais de 10 festivais pelo mundo até o meio do ano (Argentina, Austrália, China, Colômbia, República Tcheca, Islândia, México, Polônia, Portugal, Taiwan, Turquia, Reino Unido e Uruguai.