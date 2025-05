MIMO Festival retorna a Olinda após sete anos com programação internacional

Festival reafirma sua vocação multicultural e leva à cidade artistas franceses em parceria inédita com o Jazz in Marciac

/Foto: Divulgação

Após sete anos de ausência, o MIMO Festival retorna a Olinda, cidade que o viu nascer em 2004, sob a batuta visionária de Lu Araújo. O evento renasce com uma programação vibrante, que reúne mais de 40 atividades entre shows, concertos, exibições de filmes, workshops, masterclasses, oficinas, palestras e performances poéticas. A programação completa será anunciada em breve.





Um dos grandes atrativos desta edição é a colaboração inédita com o Jazz in Marciac (JIM), um dos mais importantes festivais de jazz do mundo, sediado na França. Como parte dessa troca artística, o MIMO levará grandes nomes da música brasileira ao JIM em 2025, enquanto o festival francês trará artistas de sua cena musical para se apresentarem em Olinda.





A parceria entre os festivais acontece no âmbito da Temporada Cruzada Brasil-França 2025 (Saison Croisée Brésil–France 2025), lançada pelos presidentes Emmanuel Macron e Luiz Inácio Lula da Silva para celebrar os 200 anos de relações bilaterais entre os dois países.

Com eixos temáticos como Clima e Transição Ecológica, Diversidade das Sociedades e Diálogo com a África, e Democracia e Estado de Direito, a Temporada busca fortalecer a cooperação em áreas como cultura, economia, educação, pesquisa e esporte, com ênfase em iniciativas voltadas para a juventude e intercâmbios profissionais.