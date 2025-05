Sistema prisional de Pernambuco aumenta mais de 200% o número de inscrições na OBMEP

Ao todo, 22 unidades prisionais e sete cadeias públicas do estado participam da olimpíada no estado/Foto: Divulgação

O sistema prisional de Pernambuco registrou um aumento de 207,5% no número de inscritos na 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP/2025), em comparação ao ano de 2024. Ao todo, 3.724 pessoas privadas de liberdade (PPLs) se inscreveram na edição 2025, enquanto que no último ano o sistema penitenciário contabilizou 1.211 inscrições. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (6) pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).





Pernambuco tem 22 unidades prisionais e sete cadeias públicas do estado participando da olimpíada. A Penitenciária Doutor Enio Pessoa Guerra (PDEPG), em Limoeiro, no Agreste, é a unidade prisional com o maior número de inscritos, 453.





Em segundo lugar está o Presídio de Igarassu (PIG) com 394, seguido da Penitenciária Agroindustrial São João (PAISJ), em Itamaracá, onde 310 PPLs garantiram suas inscrições. Podem se inscrever na seleção estudantes que estejam cursando do Ensino Fundamental 2 ao Ensino Médio.





Em Pernambuco, a olimpíada é realizada pela Secretaria Estadual de Educação com o apoio da SEAP, por meio da Gerência de Educação e Esporte. “A gente tem provocado e estimulado bastante a participação dos reeducandos, por isso conseguimos a adesão de mais de 80% das PPLs aptas a participar da olimpíada. É um número muito positivo que mostra a valorização dos reeducandos dentro das unidades prisionais”, informou o gerente da SEAP, Jorge Henrique.





A OBMEP é promovida pelos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Educação (MEC) e objetiva promover a inclusão social, por meio da difusão do conhecimento, além da melhoria da qualidade da educação básica. A seleção ocorre em duas fases: a primeira, no dia 3 de junho, composta de uma prova objetiva de 20 questões; e a segunda, em 25 de outubro, será uma prova discursiva de seis quesitos.