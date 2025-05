Homem é flagrado furtando botijão de gás de caminhão em Caruaru

O crime aconteceu em uma via movimentada da cidade/Foto: Reprodução

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando um botijão de gás de cozinha (GLP) de um caminhão em movimento no Bairro João Mota, nas imediações do viaduto, em Caruaru. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (6) e chamou a atenção dos moradores da cidade após a repercussão da imagens.





Nas gravações é possível ver quando o suspeito pula na carroceria do veículo, que transportava diversos botijões, e rapidamente pega um deles. O homem salta do caminhão com o material furtado nos braços, cai no chão, mas foge do local sem nenhum impedimento. Os motoristas e populares que passavam pelo local tentaram alertar o caminhoneiro sobre o ocorrido, mas não obtiveram sucesso.





O criminoso saiu andando com o botijão de gás em um dos ombros na Rua João Francisco Lisboa Barros, uma via movimentada e com estabelecimentos comerciais.





Até o momento, não há informações sobre a identidade do autor ou sua localização.