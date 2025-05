Criminosos são flagrados atirando para o alto na praia de Itapuama

/Reprodução/Redes Sociais

Na última última quinta-feira (1º), Dia do Trabalhador, quatro homens armados atirando para o alto, foram filmados por populares, na praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.



Segundo informações, os homens teriam feito os disparos minutos depois de um homem ter sido assassinado, com disparos de arma de fogo no local. Ainda não se sabe se os suspeitos têm envolvimento com homicídio consumado.

A polícia militar foi acionada para a ocorrência, mas ao chegarem no lacal, não conseguiram localizar os suspeitos.

Em nota, a Polícia Militar informa que tem intensificado ações de combate a criminalidade e que o policiamento na área será reforçado.

Relembre o Caso

Na tarde desta quinta-feira (1º), um homem foi executado a tiros na faixa de areia da praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul de Pernambuco. A vítima foi identificada como José Paulo da Silva, de 25 anos.

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi realizado por cerca de cinco homens que chegaram ao local em um automóvel e dispararam diversas vezes contra José Paulo, que morreu na hora. A execução ocorreu em plena luz do dia numa área frequentada por banhistas e turistas, gerando correria e desespero entre os presentes.

Testemunhas relataram que os suspeitos fugiram imediatamente após os disparos. Até o momento, ninguém foi preso. Familiares de José Paulo, afirmaram aos agentes que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, o que pode ter motivado o assassinato.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os autores e esclarecer as circunstâncias da execução.