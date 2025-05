Operação de transporte do transformador supera etapa e já segue para Goiana

Comboio chegou antes do previsto ao destino final do dia, posto da PRF, em Igarassu, possibilitando antecipar percurso que seria realizado na terça (6)

/Divulgação/PRF

A retomada da operação do transporte do transformador eólico, que se teve início às 6h05 desta segunda-feira (5), superou a expectativa com a chegada ao destino, inicialmente traçado, antes do previsto: o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Igarassu. Com isso, ela seguirá ainda nesta segunda para Goiana.





A operação iniciou o dia partindo do km 48 da BR-101, em Abreu e Lima, no Grande Recife. A meta traçada para o dia era o km 29, no posto da PRF, em Igarassu. Mas ela transcorreu sem intercorrências, ao contrário do que aconteceu no segundo dia, na sexta (2), quando um problema hidráulico na composição das carretas deixou o comboio paralisado.





Às 10h40, as carretas com o transformador já haviam chegado ao destino. Após uma breve parada, a operação foi retoma às 11h45, desta vez, em direção ao km 17 da BR-101, em Goiana. A previsão é de que até as 15h30 o comboio já esteja nas proximidades da fábrica da Jeep.





Nesta terça (6), acontece a última etapa da parte pernambucana do transporte do transformador, que será entregue aos cuidados da Polícia Rodoviária paraibana, na divisa dos estados.