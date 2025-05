Uma pessoa morre em acidente com cavalo na pista em Serra Talhada

O condutor de uma moto, que transportava o filho na garupa, faleceu na hora após bater no animal no km 387 da BR-232

/Reprodução/Rede social

Um acidente envolvendo um moto e um cavalo causou uma morte na BR-232, em Serra Talhada, na noite deste domingo (4). O condutor da moto faleceu no local, enquanto que o passageiro ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Eduardo Campos.





De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu por volta das 19h no km 387 da BR 232. O cavalo envolvido no acidente estava selado e, de acordo com testemunhas, havia um homem montado no animal no momento do acidente.





Quando a viatura da PRF chegou no local, no entanto, não havia ninguém. O IC e IML também estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.





Segundo informações extraoficiais, o condutor da moto era pai do passageiro, de 25 anos, e estavam voltando para casa, nas imediações de Varzinha, quando aconteceu o acidente.