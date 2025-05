PRF divulga balanço da Operação Dia do Trabalho em Pernambuco

/Divulgação/PRF

Durante a Operação do Dia do Trabalhador, 1º de maio, a Polícia Rodoviária Federal intensificou, entre os dias 30 de abril e 04 de maio, atividades de fiscalização, educação para o trânsito e combate ao crime. Nesse período, foram atendidos, ao todo, cerca de 40 sinistros de trânsito nas rodovias federais do estado, deixando 41 pessoas feridas e 6 mortas. Em 2024, como o feriado foi numa quarta-feira, não houve uma operação para a data.

Dentre as mortes, quatro envolveram motociclistas. Um acidente grave aconteceu sábado (3), na BR-232, em São Caetano. Foi uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta, que ocasionou na morte da passageira e deixou o condutor da moto ferido gravemente ferido. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez e foi levado à Delegacia de Polícia Civil, após atendimento médico.

Em apenas cinco dias, foram fiscalizadas 2.965 pessoas e 2.652 veículos, emitidas 1.738 autuações e 140 veículos foram recolhidos por falta de regularização. Com o uso do radar portátil - dispositivo utilizado para medir a velocidade de veículos em tempo real no trânsito —, 313 automóveis foram flagrados com excesso de velocidade.

Como forma de combater a embriaguez ao volante, os agentes realizaram cerca de 2.411 testes de bafômetro, que resultaram em 20 autuações e duas prisões por alcoolismo. Além disso, outras motivações como o não uso do cinto de segurança (81), ultrapassagens indevidas (78), trânsito pelo acostamento (65), falta do capacete (38) e da cadeirinha (7) foram destacadas.

Os procedimentos de teor educativo coincidiram com a abertura do "Movimento Maio Amarelo", que busca chamar a atenção para a violência no trânsito. Na operação, ao todo, 1.100 pessoas foram alcançadas através do Cinema Rodoviário e da fiscalização dirigida, que transmite orientações nas abordagens de trânsito.

Já as ações que visam combater a criminalidade nas rodovias, resultaram em 9 veículos recuperados, 66 mil maços de cigarro apreendidos e 16 indivíduos detidos por diversas autuações.

Para prevenir colisões graves, foram retirados 51 animais de grande porte das rodovias federais, além de ser prestado auxílio a 67 motoristas, que tiveram problemas mecânicos ou se envolveram em sinistros sem vítimas.