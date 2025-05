Senai abre mais de 100 vagas para cursos  gratuitos; saiba como se inscrever 

As inscrições vão até o dia 12 de maio, com previsão de início das aulas entre 28 de maio e 5 de julho.

Senai abriu vagas para cursos/Foto: Arquivo

O Senai Pernambuco abriu 101 vagas gratuitas para cinco cursos técnicos. As inscrições vão até o dia 12 de maio, com previsão de início das aulas entre 28 de maio e 5 de julho.





As capacitações são oferecidas em duas modalidades: presencial e Ensino à Distância (EaD), divididas nas unidades de Areias, Cabo, Petrolina e Santo Amaro.

Os cursos disponíveis são os seguintes: automação industrial (Areias), eletromecânica e mecânica (Cabo); manutenção automotiva (Petrolina); eletrotécnica (Santo Amaro). Para eletromecânica e automação industrial também está disponível o formato a distância. Mesmo assim, é necessário que o aluno resida próximo às escolas, já que a grade curricular prevê aulas presenciais aos sábados.

Para se candidatar, o aluno tem que ter idade mínima de 17 anos e estar matriculado ou ter concluído o Ensino Médio ou equivalente EJA. Também é necessário preencher o documento de autodeclaração de baixa renda. O critério para classificação é a ordem de inscrição e a documentação exigida.

O resultado será divulgado no site do Senai (pe.senai.br/editais). Esse resultado é a consolidação do processo de matrícula. Após a confirmação, o aluno só precisa comparecer às aulas.

Sistema FIEPE - Mantido pelo setor industrial, atua no desenvolvimento de soluções para trazer ainda mais competitividade ao segmento. Além do SENAI – que atua na formação profissional e oferece serviços de metrologia e ensaios, consultorias e inovação – conta ainda com a Fiepe, o SESI e o IEL.





A Federação realiza a defesa de interesse do setor produtivo e contribui com o processo de internacionalização das indústrias. Pelo SESI-PE, são oferecidos serviços de saúde e educação básica para os industriários, familiares e comunidade geral. Já o IEL-PE foca na carreira profissional dos trabalhadores, desde a seleção de estagiários e profissionais, até a capacitação deles realizada pela sua Escola de Negócios.