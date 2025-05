Bala perdida mata uma pessoa no bairro de San Martin

/Arquivo/PCPE

Um tiroteio na Rua Mineirolândia, no bairro San Martin, Zona oeste do Recife, resultou na morte de um homem e deixou outro ferido, na noite deste domingo (4). A vítima fatal foi um homem de 58 anos, identificado como Raul Roberto Malaquias de Almeida, atingido por uma bala perdida durante o ataque. Segundo informações extraoficiais, homens armados chegaram em um carro e dispararam contra um jovem identificado como Kaique, que estaria envolvido com o tráfico de drogas na localidade. Em meio à ação, Raul, que estava na rua, foi atingido pelos tiros. Ambas vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, por meio do DHPP - Força Tarefa de Homicídios da Capital, o duplo homicídio segue nas investigações do caso. A autoria do crime ainda não foi identificada.