Polícia investiga sequestro de empresário em Boa Viagem

A Polícia Civil de Pernambuco confirmou o que houve o sequestro de um empresário, ocorrido no sábado (3), próximo à avenida Antônio Falcão, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, instaurando o inquérito policial. As diligências foram iniciadas imediatamente após a comunicação do fato e seguirão até a completa elucidação.





De acordo com o blog do jornalista Ricardo Antunes, o sequestro aconteceu no último sábado (3), em Boa Viagem. O empresário estava em sua BMW i8 quando foi abordado pelos sequestradores, ocupantes de um Jeep Renegade, próximo à avenida Antônio Falcão.





Ação teria sido rápida, cerca de três minutos. O empresário foi algemado, encapuzado e empurrado para dentro do veículo dos sequestradores, que partiu em seguida.





No trajeto, o empresário foi obrigado a transferir cerca de R$ 400 mil em criptomoedas. Um relógio, cordão de ouro e aliança também foram roubados do empresário, que ficou em poder dos sequestradores por cerca de uma hora.





A precisão e rapidez no ato do sequestro levantam a suspeita de que o empresário estivesse sendo monitorado há alguns dias e de que os criminosos contassem com informações privilegiadas a seu respeito.