Irmãs influenciadoras são mortas por homens em moto aquática em praia do Ceará

Caso ocorreu na noite da quinta-feira (1º)/foto: Reprodução/Redes sociais

Duas irmãs influenciadoras de Fortaleza, no Ceará, foram mortas a tiros, na noite de quinta-feira (1º/5), no bairro Barra do Ceará. As vítimas, conhecidas por produzirem vídeos relacionados ao cotidiano das periferias, foram atingidas por homens em uma moto aquática.

As jovens, identificadas como Bianca dos Santos, de 15 anos, e Maria Beatriz dos Santos, de 20, estavam com um grupo de amigos em um espigão na Vila do Mar quando os suspeitos chegaram ao local pelo mar, em uma moto aquática e em um barco a motor. A mais nova estaria grávida, segundo o namorado.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atender a ocorrência de duplo homicídio.

