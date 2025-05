Estudante estrangeira da UnB que estava desaparecida é encontrada em São Paulo

Desaparecida há seis dias no Distrito Federal, a ganense Fati Uthman Suleman, 25 anos/foto: Material cedido ao CB

A estudante ganense Fati Uthman Suleman, 25 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (27/4), foi encontrada em São Paulo e passa bem. A informação foi confirmada ao Correio pela Polícia Civil. A UnB, em nota, afirmou que "a estudante descolou-se voluntariamente para São Paulo".

Fati desapareceu após sair do apartamento onde mora, na Colina — complexo de moradia estudantil localizado na Asa Norte —, para ir a um supermercado, na Quadra 408. Em nota a UnB informou que a jovem se deslocou voluntariamente à São Paulo. “A Universidade está em contato com os órgãos responsáveis e continuará acompanhando o caso, prezando pelo respeito à privacidade da estudante e reforçando que informações oficiais são divulgadas exclusivamente por canais institucionais”, informou a instituição.

O Correio apurou que a suspeita é de que a jovem estava na companhia de um rapaz morador de SP, com quem ela trocava mensagens pelas redes sociais.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que vai continuar apurando as circustâncias do desaparecimento e que as investigações continuam, mas a jovem está segura.

Confira a nota na íntegra:

"A Universidade de Brasília informa que, após as diligências iniciais realizadas pelas autoridades competentes, foi confirmada a informação de que a estudante, inicialmente dada como desaparecida, deslocou-se voluntariamente para a cidade de São Paulo. A Universidade está em contato com os órgãos responsáveis e continuará acompanhando o caso, prezando pelo respeito à privacidade da estudante e reforçando que informações oficiais são divulgadas exclusivamente por canais institucionais."

