Líder do tráfico e matador de rivais: Quem é o suspeito preso por assassinato de menina de 4 anos em Água Fria

'Nego Dal', que esta sentado, foi preso em ação da Polícia Civil/Foto: Polícia Civil/Divulgação







Indiciado pela morte da menina Helen Santos de Souza, de apenas 3 anos e 11 meses, Carlos Adriano de Sá Barros, conhecido por “Nego Dal”, de 43, já responde por homicídios ligados à disputa do tráfico de drogas e estava escondido há um ano em uma casa abandonada, no meio de um matagal, em Camaragibe, no Grande Recife.

Nego Dal foi preso na terça-feira (29) em operação coordenada pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Apontado como líder de uma facção que disputa a venda de entorpecentes em Água Fria, na Zona Norte, ele já tinha dois mandados de prisão em aberto e era considerado um dos alvos prioritários no Recife – termo usado pela Polícia Civil para classificar os criminosos mais procurados.

O Diario de Pernambuco teve acesso às denúncias anteriores oferecidas contra Nego Dal. Em interrogatório, ele admitiu que sabia que já era alvo de mandados de prisão, por ataques contra supostos desafetos, mas negou participação na morte da criança, ocorrida neste mês.

O foragido chegou a escapar de duas batidas policiais antes de ser capturado. “Depois desse homicídio que vitimou uma criança, a equipe ficou ainda mais motivada para tentar tirá-lo da rua”, declarou o delegado Roberto Lobo, após conseguir prendê-lo.

Na ocasião, Nego Dal foi flagrado na frente de uma casa, no bairro Alberto Maia, em Camaragibe, enquanto esperava a entrega de um almoço. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas percebeu que estava cercado, segundo a Polícia Civil.

Em seguida, o foragido teria voltado para a frente da casa, posto um revólver, calibre .38, sobre uma mesa e se entregado. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.



Mortes ligadas ao tráfico

Um dos homicídios aconteceu na noite de 15 de setembro de 2024. Segundo o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Nego Dal armou uma emboscada, matou a tiros José Ramerson Batista e feriu outro homem na Rua São Lucas, em Água Fria. A investigação do caso concluiu que o ataque foi cometido por “rixa de tráfico de drogas”.

À Polícia, o sobrevivente relatou que a região estaria sob disputa de dois grupos criminosos. Um deles seria liderado por Nego Dal. O outro, por um traficante rival, chamado de “Gugu”, que estava na cadeia.

“Os moradores da comunidade estão todos intimidados com medo de serem os próximos alvos de ‘Nego Dal’, fazendo com que eles, inclusive, evitem sair de casa à noite”, diz trecho da denúncia.

O outro mandado de prisão é referente a um caso registrado no dia 21 de maio de 2023. Segundo a promotoria, Nego Dal e um comparsa balearam um homem por causa de uma suposta dívida de R$ 1 mil.

O crime aconteceu na Rua Ouro Branco, na Bomba do Hemetério, na Zona Norte. A vítima, que sobreviveu a dois disparos de arma de fogo e conseguiu escapar após se esconder na casa de familiares, reconheceu Nego Dal como um dos autores.

“Os denunciados, agindo premeditadamente com a intenção de executar a vítima, se dirigiram, na data em epígrafe, em um veículo do tipo sedan, de cor branca, até a rua (...), onde permaneceram aguardando, no interior do citado automóvel, o melhor momento para colocar em prática a ação homicida”, narra a acusação.

A Polícia Civil também afirma que Nego Dal foi indiciado, neste ano, pela morte de outro homem, chamado Ednaldo de Paula.

Caso Hellen

Em 12 de abril, a menina Helen Santos de Souza estava com uma familiar, na Rua Córrego do Deodato, quando foi vítima de uma bala perdida durante um tiroteio no meio da via. Atingida na cabeça, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.

Parentes de Helen contaram que ela estava prestes a completar 4 anos. Na ocasião, a mãe preparava a festa de aniversário e havia pedido para a filha passear com uma prima.

O tiroteio aconteceu por volta das 20h e foi filmado por câmera de segurança. Os criminosos, que tentavam matar um suposto desafeto, abriram fogo mesmo com a rua movimentada. O alvo dos bandidos, no entanto, conseguiu fugir.

Além de Nego Dal, a Polícia Civil identificou um segundo suspeito de participar da morte da criança.