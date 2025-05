Saiba quem eram as irmãs influenciadoras mortas por homens em moto aquática

Uma das irmãs morreu no local e a outra ainda foi socorrida e levada à UPA, mas não resistiu

As duas irmãs eram criadoras de mininovelas na rede social Kwai/foto: Reprodução/Redes sociais

As irmãs influenciadoras Maria Beatriz dos Santos, de 20 anos, e Bianca dos Santos, de 15, foram mortas a tiros na noite de quinta-feita (1º/5), na Barra do Ceará, em Fortaleza, no Ceará. A dupla, que contabiliza milhares de seguidores nas redes sociais de vídeos curtos, também eram conhecidas por divulgarem plataformas de jogos de azar.

As duas irmãs eram criadoras de mininovelas na rede social Kwai. Os vídeos, que geralmente retratavam histórias dramáticas envolvendo moradores de comunidade, haviam alcançado mais de 10 milhões de visualizações na plataforma.

Bianca era companheira do influenciador Antônio Victor de Araújo, conhecido como Moscow. O jovem tem mais de 200 mil seguidores e, após a morte de Bianca, ele revelou que ela estaria grávida de 2 meses.

