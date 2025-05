Frei Gilson e padre Júlio Lancellotti recebem críticas após encontro

O encontro ocorreu no convento onde o frei Gilson reside/foto: Reprodução/Instagram

A visita do padre Júlio Lancellotti ao frei Gilson, registrada nas redes sociais na última terça-feira (29/4), gerou uma onda de reações entre os seguidores dos dois líderes religiosos. A publicação, feita por ambos, com fotos do encontro no convento onde frei Gilson reside, causou surpresa e polêmica principalmente por conta das diferenças ideológicas atribuídas a cada um deles.

Padre Júlio é amplamente conhecido por seu trabalho com pessoas em situação de rua e por se posicionar publicamente em pautas sociais, o que o tornou associado à esquerda política. Já frei Gilson costuma adotar posturas mais conservadoras e, em uma de suas transmissões religiosas durante a madrugada, chegou a pedir que Deus “livrasse o Brasil do comunismo”.

No entanto, o encontro entre os dois foi descrito com tom de fraternidade. “Hoje eu visitei o frei Gilson, meu irmão querido, e foi uma visita muito agradável. Aquilo que nos une é muito maior do que qualquer coisa que possa nos desunir. Estamos sempre juntos!”, escreveu padre Júlio na legenda de sua publicação.

