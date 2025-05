Jovem é assassinada a tiros em Lajedo, no Agreste pernambucano

Polícia Civil de Pernambuco investiga se a morte da jovem tem alguma relação com o assassinato do namorado, ocorrido de forma semelhante, há um mês

/Reprodução/Rede social

Uma jovem de 20 anos, identificada como Emily Nogueira de Souza, foi assassinada por disparos de arma de fogo na tarde desta terça-feira (29), na frente da sua residência, no bairro do Poço, em Lajedo, Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu em plena luz do dia.





Segundo informações extraoficiais, dois homens, ainda não identificados, se aproximaram em uma motocicleta. O passageiro sacou a pistola e disparou contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgente – SAMU.





Há cerca de um mês, o namorado de Emily também foi assassinado em Lajedo, em circunstâncias parecidas. A polícia investiga se há ligação entre os dois crimes.





Após o crime, os suspeitos fugiram do local e ainda não foram localizados. A Polícia Civil de Pernambuco informa que segue nas investigações do homicídio consumado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.