INSS: AGU convoca reunião para tratar de ressarcimento a aposentados

A presença do advogado-geral da União, Jorge Messias, está confirmada. É esperada a participação do presidente do INSS no encontro

Grupo especial criado pela Advocacia-Geral da União (AGU) se reunirá, na tarde desta sexta-feira (2/5), para tratar do esquema bilionário de descontos irregulares aplicados a aposentados e pensionistas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A fraude foi revelada pelo Metrópoles.





A presença do advogado-geral da União, Jorge Messias, no encontro está confirmada. É possível que o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, também participe das discussões — ele foi nomeado ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quarta-feira (30/4).





A reunião será fechada, na sede da AGU, em Brasília, e discutirá os próximos passos para garantir o ressarcimento às vítimas do esquema fraudulento — o grupo de trabalho da AGU tratará sobre o tema.