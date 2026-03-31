Saiba o horário e qual canal vai transmitir ao vivo o amistoso entre a Seleção Brasileira e a Croácia nesta terça-feira (31), em Orlando

Onde vai passar o jogo do Brasil hoje? Veja como assistir ao vivo Seleção Brasileira x Croácia. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF | MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / AFP)

A Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nesta terça-feira (31), no último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, às 21h (horário de Brasília). Veja onde vai passar e as prováveis escalações.

Onde assistir ao vivo Brasil x Croácia

A partida desta terça tem transmissão exclusiva dos canais da Globo - com opções na TV Aberta, TV Fechada, no streaming e no YouTube. Confira detalhes:

GloboPlay (Streaming);

(Streaming); GETV (YouTube) - clique aqui para assistir ou veja no player.

(YouTube) - ou veja no player. TV Globo (Canal aberto)

(Canal aberto) Sportv (Canal fechado)

Como chegam Brasil e Croácia e o provável 11x11

Para a partida, o técnico Carlo Ancelotti conta com a volta de Marquinhos para a zaga. O capitão ficou de fora da partida contra a França com dores no quadril e é um reforço importante para o italiano, que não conta com 9 jogadores machucados.

Wesley e Raphinha foram os dois desfalques mais recentes e cortados desta convocação depois da derrota contra a Seleção Francesa.

Desta forma, a defesa de Ancelotti deve fazer três mudanças na defesa. Começando pela meta brasileira, Bento entra no lugar de Ederson em um revezamento entre os goleiros.

O zagueiro Ibañez será improvisado na lateral-direita enquanto Marquinhos forma dupla de zaga com Léo Pereira e Douglas Santos ganha nova oportunidade na lateral-esquerda.

O meio de campo também terá mudanças feitas por Carlo Ancelotti, que escolheu ir com Danilo (Botafogo) para atuar ao lado de Casemiro.

Fechando a escalação, o ataque também apresentará mudanças feitas pelo italiano. Com a ausência de Raphinha, Luiz Henrique assume a posição de ponta-direita enquanto João Pedro entra no lugar de Martinelli.

Provável escalação do Brasil: Bento; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e João Pedro.

Do lado da Croácia, 13 jogadores que estarão envolvidos no amistoso desta terça também estavam na Copa em 2022, são eles: Livakovic, Modric,Vlasic, Perisic, Pasalic, Sucic, Stanisic, Sutalo, Majer, Kramaric, Budimir, Jakic e Erlic.

Além deles, a seleção manteve o treinador Zlatko Dalic.

Com Modric de destaque da equipe jogando no Milan aos 40 anos, esta é a provável escalação da Croácia: Livakovic; Erlic, Vuskovic, Pongracic; Stanisic, Modric, P. Sucic, Perisic; Mario Pasalic, Kramaric e Baturina.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.



1 / 2 2 / 2 < >

Provável escalação da Seleção Brasileira contra Croácia: Ancelotti faz seis alterações no time titular

Brasil x Croácia: com mudanças no time titular, Seleção faz último teste antes da convocação para a Copa

Neymar rebate críticas sobre vida pessoal e questiona: "Você vai trabalhar de novo na sua folga?"

Vini Jr. na Seleção Brasileira x Real Madrid: estatísticas mostram a queda de rendimento no Brasil

Por que Neymar não está jogando hoje? Entenda a ausência em Brasil x França Veja também:

Histórico de Brasil x Croácia

Partidas: 5;

Vitórias do Brasil: 3;

3; Empates: 2 (incluindo o jogo de 2022);

Vitórias da Croácia: 0;

0; Gols do Brasil: 8;

8; Gols da Croácia: 3.

Histórico de Confrontos: Brasil x Croácia