Onde vai passar o jogo do Brasil hoje? Veja como assistir ao vivo Seleção Brasileira x Croácia
Saiba o horário e qual canal vai transmitir ao vivo o amistoso entre a Seleção Brasileira e a Croácia nesta terça-feira (31), em Orlando
Publicado: 31/03/2026 às 18:36
Onde vai passar o jogo do Brasil hoje? Veja como assistir ao vivo Seleção Brasileira x Croácia. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF | MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / AFP)
A Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nesta terça-feira (31), no último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, às 21h (horário de Brasília). Veja onde vai passar e as prováveis escalações.
Onde assistir ao vivo Brasil x Croácia
A partida desta terça tem transmissão exclusiva dos canais da Globo - com opções na TV Aberta, TV Fechada, no streaming e no YouTube. Confira detalhes:
- GloboPlay (Streaming);
- GETV (YouTube) - clique aqui para assistir ou veja no player.
- TV Globo (Canal aberto)
- Sportv (Canal fechado)
Como chegam Brasil e Croácia e o provável 11x11
Para a partida, o técnico Carlo Ancelotti conta com a volta de Marquinhos para a zaga. O capitão ficou de fora da partida contra a França com dores no quadril e é um reforço importante para o italiano, que não conta com 9 jogadores machucados.
Wesley e Raphinha foram os dois desfalques mais recentes e cortados desta convocação depois da derrota contra a Seleção Francesa.
Desta forma, a defesa de Ancelotti deve fazer três mudanças na defesa. Começando pela meta brasileira, Bento entra no lugar de Ederson em um revezamento entre os goleiros.
O zagueiro Ibañez será improvisado na lateral-direita enquanto Marquinhos forma dupla de zaga com Léo Pereira e Douglas Santos ganha nova oportunidade na lateral-esquerda.
O meio de campo também terá mudanças feitas por Carlo Ancelotti, que escolheu ir com Danilo (Botafogo) para atuar ao lado de Casemiro.
Fechando a escalação, o ataque também apresentará mudanças feitas pelo italiano. Com a ausência de Raphinha, Luiz Henrique assume a posição de ponta-direita enquanto João Pedro entra no lugar de Martinelli.
- Provável escalação do Brasil: Bento; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e João Pedro.
Do lado da Croácia, 13 jogadores que estarão envolvidos no amistoso desta terça também estavam na Copa em 2022, são eles: Livakovic, Modric,Vlasic, Perisic, Pasalic, Sucic, Stanisic, Sutalo, Majer, Kramaric, Budimir, Jakic e Erlic.
Além deles, a seleção manteve o treinador Zlatko Dalic.
- Com Modric de destaque da equipe jogando no Milan aos 40 anos, esta é a provável escalação da Croácia: Livakovic; Erlic, Vuskovic, Pongracic; Stanisic, Modric, P. Sucic, Perisic; Mario Pasalic, Kramaric e Baturina.
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Histórico de Brasil x Croácia
- Partidas: 5;
- Vitórias do Brasil: 3;
- Empates: 2 (incluindo o jogo de 2022);
- Vitórias da Croácia: 0;
- Gols do Brasil: 8;
- Gols da Croácia: 3.
Histórico de Confrontos: Brasil x Croácia
- 2005 | Amistoso - Croácia 1 x 1 Brasil: Os gols foram marcados por Kranjcar para a Croácia e Ricardinho para a Seleção Brasileira;
- 2006 | Copa do Mundo (Fase de Grupos) - Brasil 1 x 0 Croácia: Jogo de estreia do Brasil no Mundial, em partida realizada no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. O gol único da vitória brasileira foi marcado por Kaká, em um belo chute de fora da área;
- 2014 | Copa do Mundo (Jogo de Abertura) - Brasil 3 x 1 Croácia: Disputado na Neo Química Arena, em São Paulo. O Brasil saiu perdendo com um gol contra de Marcelo, mas virou a partida com dois gols de Neymar e um de Oscar;
- 2018 | Amistoso - Brasil 2 x 0 Croácia: Jogo preparatório para a Copa de 2018 na Rússia, realizada em Anfield (estádio do Liverpool), na Inglaterra. Os gols da vitória brasileiros foram de Neymar e Roberto Firmino;
- 2022 | Copa do Mundo (Quartas de final): Brasil 1 x 1 Croácia (Vitória croata nos pênaltis): Após 0 a 0 no tempo normal, Neymar fez um gol no primeiro tempo da prorrogação, mas Petkovic empatou a quatro minutos do fim. Nos pênaltis, a Croácia venceu por 4 a 2.