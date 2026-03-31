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Onde vai passar o jogo do Brasil hoje? Veja como assistir ao vivo Seleção Brasileira x Croácia

Saiba o horário e qual canal vai transmitir ao vivo o amistoso entre a Seleção Brasileira e a Croácia nesta terça-feira (31), em Orlando

Igor Fonseca

Publicado: 31/03/2026 às 18:36

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Onde vai passar o jogo do Brasil hoje? Veja como assistir ao vivo Seleção Brasileira x Croácia. /Fotos: Rafael Ribeiro/CBF | MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / AFP

Onde vai passar o jogo do Brasil hoje? Veja como assistir ao vivo Seleção Brasileira x Croácia. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF | MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / AFP)

A Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nesta terça-feira (31), no último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, às 21h (horário de Brasília). Veja onde vai passar e as prováveis escalações.

Onde assistir ao vivo Brasil x Croácia

A partida desta terça tem transmissão exclusiva dos canais da Globo - com opções na TV Aberta, TV Fechada, no streaming e no YouTube. Confira detalhes:

  • GloboPlay (Streaming);
  • GETV (YouTube) - clique aqui para assistir ou veja no player.
  • TV Globo (Canal aberto)
  • Sportv (Canal fechado)

Como chegam Brasil e Croácia e o provável 11x11

Para a partida, o técnico Carlo Ancelotti conta com a volta de Marquinhos para a zaga. O capitão ficou de fora da partida contra a França com dores no quadril e é um reforço importante para o italiano, que não conta com 9 jogadores machucados.

Wesley e Raphinha foram os dois desfalques mais recentes e cortados desta convocação depois da derrota contra a Seleção Francesa.

Desta forma, a defesa de Ancelotti deve fazer três mudanças na defesa. Começando pela meta brasileira, Bento entra no lugar de Ederson em um revezamento entre os goleiros.

O zagueiro Ibañez será improvisado na lateral-direita enquanto Marquinhos forma dupla de zaga com Léo Pereira e Douglas Santos ganha nova oportunidade na lateral-esquerda.

O meio de campo também terá mudanças feitas por Carlo Ancelotti, que escolheu ir com Danilo (Botafogo) para atuar ao lado de Casemiro.

Fechando a escalação, o ataque também apresentará mudanças feitas pelo italiano. Com a ausência de Raphinha, Luiz Henrique assume a posição de ponta-direita enquanto João Pedro entra no lugar de Martinelli.

  • Provável escalação do Brasil: Bento; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e João Pedro.

Do lado da Croácia, 13 jogadores que estarão envolvidos no amistoso desta terça também estavam na Copa em 2022, são eles: Livakovic, Modric,Vlasic, Perisic, Pasalic, Sucic, Stanisic, Sutalo, Majer, Kramaric, Budimir, Jakic e Erlic.

Além deles, a seleção manteve o treinador Zlatko Dalic.

  • Com Modric de destaque da equipe jogando no Milan aos 40 anos, esta é a provável escalação da Croácia: Livakovic; Erlic, Vuskovic, Pongracic; Stanisic, Modric, P. Sucic, Perisic; Mario Pasalic, Kramaric e Baturina.

 

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Veja também:

Histórico de Brasil x Croácia

  • Partidas: 5;
  • Vitórias do Brasil: 3;
  • Empates: 2 (incluindo o jogo de 2022);
  • Vitórias da Croácia: 0;
  • Gols do Brasil: 8;
  • Gols da Croácia: 3.

Histórico de Confrontos: Brasil x Croácia

  • 2005 | Amistoso - Croácia 1 x 1 Brasil: Os gols foram marcados por Kranjcar para a Croácia e Ricardinho para a Seleção Brasileira;
  • 2006 | Copa do Mundo (Fase de Grupos) - Brasil 1 x 0 Croácia: Jogo de estreia do Brasil no Mundial, em partida realizada no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. O gol único da vitória brasileira foi marcado por Kaká, em um belo chute de fora da área;
  • 2014 | Copa do Mundo (Jogo de Abertura) - Brasil 3 x 1 Croácia: Disputado na Neo Química Arena, em São Paulo. O Brasil saiu perdendo com um gol contra de Marcelo, mas virou a partida com dois gols de Neymar e um de Oscar;
  • 2018 | Amistoso - Brasil 2 x 0 Croácia: Jogo preparatório para a Copa de 2018 na Rússia, realizada em Anfield (estádio do Liverpool), na Inglaterra. Os gols da vitória brasileiros foram de Neymar e Roberto Firmino;
  • 2022 | Copa do Mundo (Quartas de final): Brasil 1 x 1 Croácia (Vitória croata nos pênaltis): Após 0 a 0 no tempo normal, Neymar fez um gol no primeiro tempo da prorrogação, mas Petkovic empatou a quatro minutos do fim. Nos pênaltis, a Croácia venceu por 4 a 2.
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