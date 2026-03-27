Vini Jr. na Seleção Brasileira x Real Madrid: estatísticas mostram a queda de rendimento no Brasil

Números provam que o atacante precisa de quase o dobro de tempo para participar de gols pelo Brasil

Vini Jr. na Seleção x Real Madrid: estatísticas mostram a queda de rendimento do camisa 10. (Fotos: OSCAR DEL POZO / AFP | MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Camisa 10 da Seleção Brasileira e estrela do Real Madrid, Vinícius Júnior segue devendo em atuações e números com a Amarelinha.

Decisivo pelo clube espanhol, Vinícius marcou quatro gols nas duas últimas partidas em clássico contra o Atlético de Madrid e no duelo das oitavas de final da Champions League contra o Manchester City.

Protagonista no Real Madrid, ele se tornou um dos principais jogadores do planeta ao liderar o clube nos títulos da Liga dos Campeões e de LaLiga nas temporadas 21/22 e 23/24.

Os desempenhos com a camisa do Real também renderam a ele o troféu de Melhor do Mundo da FIFA - o The Best - em 2024.

Quando veste a Amarelinha, no entanto, a sensação é de que estamos vendo dois jogadores diferentes. Se no clube merengue ele marca um gol ou dá assistência a cada 119 minutos, na Seleção, Vini Jr. precisa de 205 minutos em campo para produzir o mesmo impacto.

A diferença também fica evidente quando o recorte é sobre bolas na rede. Vestindo a camisa do Real, o atacante balança as redes adversárias a cada 215 minutos em campo — aproximadamente a cada dois jogos e meio.

Já pela Seleção Brasileira, o tempo necessário para o grito de gol salta para 384 minutos, exigindo praticamente o dobro de tempo de bola rolando.

Quando se trata de deixar o companheiro na cara do gol, a disparidade se repete.

Com a camisa do clube espanhol, Vini Jr. dá uma assistência a cada 267 minutos, enquanto pelo Brasil, a frequência cai para uma assistência a cada 438 minutos (quase 5 partidas completas).

Contra a França, Vinícius Júnior voltou a ser alvo de críticas dos torcedores brasileiros. Na próxima terça (31), a Seleção Brasileira volta a campo para enfrentar a Croácia no último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

Para Ancelotti, após perder Raphinha por lesão para o próximo jogo, há a esperança de recuperar o melhor de Vinícius - que foi muito bem sob o comando do italiano quando ele treinava o Real Madrid.

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