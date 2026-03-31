Com crise no departamento médico e cortes recentes, treinador italiano testa novas peças no último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo

Provável escalação da Seleção Brasileira contra Croácia: Ancelotti faz seis alterações no time titular. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (31) para enfrentar a Croácia, às 21h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. O duelo marca o último amistoso de preparação antes da convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Veja a provável escalação da Seleção Brasileira para a partida.

Vindo de uma derrota por 2 a 1 contra a França na última semana, a Canarinho sofre com uma crise no departamento médico. Após a partida, Raphinha e Wesley sofreram lesões e foram cortados, aumentando a lista de desfalques do time brasileiro.

Além deles, o treinador italiano não conta com outros nove jogadores já convocados. São eles: Caio Henrique, Vanderson, Éder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão, Alisson, Alex Sandro, Gabriel Magalhães e Rodrygo - que sofreu lesão grave e está fora do Mundial.

Diante de todas essas baixas, Ancelotti deve promover até seis alterações na equipe titular em relação aos 11 iniciais que enfrentaram os franceses. A boa notícia para o técnico é o retorno do zagueiro e capitão Marquinhos, que volta após desfalcar o Brasil contra a França por dores no quadril.

Para a vaga de Wesley na lateral direita, o técnico testou Ibañez improvisado e Danilo (Flamengo). Já no meio de campo, Danilo (Botafogo) - que entrou durante o jogo contra a França - pode assumir a vaga de Andrey Santos para jogar ao lado de Casemiro.

No ataque, o técnico opta por duas novidades: Luiz Henrique - que jogou bem ao entrar em campo no último jogo - assume a ponta direita com o corte de Raphinha. Já João Pedro ganha a oportunidade no lugar de Gabriel Martinelli.

Na meta brasileira, a tendência é que Bento entre no lugar de Ederson - que jogou contra a França.

Assim, para a partida, veja a provável escalação da Seleção Brasileira:

Bento; Danilo (ou Ibañez), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e João Pedro.

1 / 1 < >

Como chega a Croácia

Diferente do Brasil, o time treinado por Zlatko Dalic aposta na manutenção da base que eliminou a Seleção no Catar. Desta convocação, 13 jogadores estavam na Copa em 2022. São eles: Livakovic, Modric, Vlasic, Perisic, Pasalic, Sucic, Stanisic, Sutalo, Majer, Kramaric, Budimir, Jakic e Erlic.

Liderados por Luka Modric, os croatas devem ir a campo com os seguintes 11 iniciais: