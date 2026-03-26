Por que Neymar não está jogando hoje? Entenda a ausência em Brasil x França

Entenda a decisão de Carlo Ancelotti que deixou o camisa 10 de fora do amistoso da Seleção Brasileira contra a França

Entenda por que Neymar não está jogando pela Seleção Brasileira contra a França. (Fotos: Raul Baretta/Santos FC | ANTHONY WALLACE / AFP)

O atacante e camisa 10 Neymar não está em campo no amistoso da Seleção Brasileira contra a França, nesta quinta-feira (26), em Boston, por opção do treinador Carlo Ancelotti. Ele ficou de fora da lista de convocados para esta Data Fifa preparatória para a Copa do Mundo de 2026.

Mesmo sem estar lesionado, o camisa 10 do Santos não foi chamado pelo técnico italiano para representar o Brasil nos amistosos contra França e Croácia.

Neymar não é convocado por opção de Ancelotti

Na entrevista coletiva concedida após a convocação, feita na segunda-feira (16), Ancelotti explicou o motivo de ter deixado o camisa 10 de fora da lista.

“Neymar pode ir à Copa do Mundo se estiver 100%. Por que não chamei agora o Neymar? Porque não está 100%, é preciso de jogadores 100%. Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, mostrando suas qualidades e uma boa condição física”, explicou o treinador.

De acordo com o treinador, Neymar não foi chamado por uma questão física.

"É uma avaliação física. Neymar com a bola está muito bem, mas tem que melhorar fisicamente. Ele tem que trabalhar para estar 100% de suas habilidades. Esta é minha opinião e de toda a comissão que assiste aos jogos de Neymar", completou.

Antes da partida contra a França, o treinador voltou a ser questionado sobre a cobrança do público em relação à ausência de Neymar e afirmou encarar a situação com naturalidade.

"Eu escuto tudo, vejo tudo. Mas o papel que tenho aqui é de tomar decisão. É normal, no futebol, cada um poder opinar. O futebol não é uma ciência exata. Alguns acham que jogam mal, outros que jogam bem. Se este jogador é bom ou não. Cada um tem sua opinião e eu tenho que respeitar a opinião de todos", declarou o treinador.

Vini Jr. sai em defesa de Neymar

Craque da Seleção Brasileira e titular indiscutível com Ancelotti, Vinícius Júnior também foi perguntado sobre a ausência do camisa 10 e saiu em defesa do companheiro.

"Cobrança pelo Ney é normal. É um dos meus ídolos. Ele está fazendo o possível para estar bem. Nós, jogadores, sabemos que queremos jogar com os melhores e o Ney é um dos melhores para a gente", afirmou Vini.

Neymar fala sobre não ser convocado por Ancelotti

Logo após Ancelotti anunciar a lista de convocados, Neymar quebrou o silêncio sobre não ter sido chamado para os compromissos da Seleção Brasileira contra a França e Croácia.

“Vou falar aqui, não dá para deixar passar em branco. Obviamente, estou chateado, triste por não ter sido convocado, mas o foco continua: dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. Nós vamos conseguir nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua”, afirmou Neymar.

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Mbappé se pronuncia sobre ausência de Neymar

Adversário do Brasil nesta quinta e ex-companheiro de Neymar no PSG, o astro francês Kylian Mbappé comentou a decisão de Ancelotti, seu atual técnico no Real Madrid. "Não posso ir contra meu ex-treinador, sua decisão tem que ser respeitada. Mas a Copa do Mundo é das estrelas, não vejo uma Copa sem Neymar", declarou o francês.

Quem joga no ataque do Brasil hoje?

Sem o seu tradicional camisa 10, a Seleção Brasileira vai a campo em Boston com G. Martinelli, Raphinha e Vini Jr., tendo Matheus Cunha mais centralizado.