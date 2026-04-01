Ancelotti elogia atuação do Brasil contra Croácia e exalta desempenho de novos jogadores

O Brasil derrotou a Croácia por 3 a 1 nesta terça-feira, em amistoso realizado no Camping World Stadium, em Orlando, Estados Unidos

Provável escalação da Seleção Brasileira contra Croácia: Ancelotti faz seis alterações no time titular. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O Brasil derrotou a Croácia por 3 a 1 nesta terça-feira, em amistoso realizado no Camping World Stadium, em Orlando, Estados Unidos. Depois da partida, o técnico Carlo Ancelotti falou sobre a atuação da equipe e elogiou o desempenho dos jogadores que foram novidades na convocação para a Data Fifa de março.

"O que me deixa mais satisfeito é que os jogadores aproveitaram a oportunidade, aumenta a dúvida da lista definitiva, porque Igor Thiago foi muito bem, Léo Pereira bem, Danilo bem, Endrick, muito bem, Kaiki... todos contribuíram e isso é um sinal positivo", explicou o italiano.

No jogo, Danilo, Igor Thiago e Gabriel Martinelli balançaram as redes no triunfo brasileiro na Flórida. Do outro lado, Lovro Majer descontou a favor dos croatas.

Ancelotti também esclareceu o momento da cobrança de pênalti que resultou no segundo gol da seleção brasileira. Endrick sofreu a penalidade, pegou a bola e entregou nas mãos de Igor, que acabou vaiado pela torcida presente em Orlando.

"Quem teria que cobrar o pênalti era Matheus Cunha, depois quando ele saiu... Igor Thiago é muito bom cobrador. Treinamos ontem os pênaltis, ele bateu muito bem", disse o treinador.

O Brasil retorna aos gramados somente no dia 31 de maio, quando enfrenta o Panamá no Maracanã, já com a delegação que irá para a Copa. Por fim, o País encerra sua preparação antes da estreia diante do Egito, em 6 de junho.