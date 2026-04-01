Copa do Mundo 2026: veja como ficam os grupos após seis seleções garantirem vaga via repescagem
Com o fim da repescagem, todas as 48 seleções do Mundial estão definidas. Confira as chaves completas e o caminho do Brasil.
Publicado: 01/04/2026 às 09:43
Copa do Mundo 2026: com classificados da repescagem, veja como ficam todos os grupos do torneio. (Foto: Divulgação/FIFA)
Após o final da Data Fifa de março, a Copa do Mundo de 2026 conheceu, nesta terça-feira, 31, todos os países classificados para o torneio. Esta será a primeira edição que a competição terá 48 seleções na busca pelo título.
No Grupo A, o México, uma das sedes da Copa, encara a África do Sul na partida de estreia, que acontece no dia 11 de junho no Estádio Azteca, na capital do país. Coreia do Sul e República Tcheca completam a chave.
Outra sede da competição, o Canadá está no segundo grupo, ao lado de Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça. Já os Estados Unidos, terceiro país sede nesta edição, integra o Grupo D, junto com Austrália, Paraguai e Turquia.
Em busca do hexacampeonato, o Brasil inicia sua campanha no Grupo C e enfrenta Marrocos na primeira rodada. Depois, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta Haiti e Escócia.
Único país que pode conquistar o penta na América do Norte, a Alemanha é a grande favorita a avançar na quinta chave, onde encara Equador, Costa do Marfim e o estreante Curaçau.
A Holanda de Memphis Depay está no Grupo F e brigará pela liderança da disputa com a ótima seleção do Japão. Eles terão a companhia da Suécia, que eliminou a Polônia de Robert Lewandowski na repescagem, e da Tunísia.
Em meio a incerteza da sua participação na Copa do Mundo, o Irã está situado na oitava chave, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Na sequência, Espanha e Uruguai despontam como favoritos no Grupo H e enfrentam Arábia Saudita e Cabo Verde.
No considerado "grupo da morte", França, Noruega e Senegal ganharam a companhia do Iraque, que superou a Bolívia na repescagem intercontinental e assegurou sua vaga.
Atual campeã do torneio, a Argentina tentará levar o bicampeonato consecutivo em 2026. O time de Lionel Messi está no Grupo J e medirá forças com Áustria, Argélia e Jordânia.
Já no Grupo K, Portugal de Cristiano Ronaldo abre sua participação diante da República Democrática do Congo, país que garantiu seu lugar na competição ao vencer a Jamaica na repescagem. A chave ainda conta com Colômbia e Uzbequistão.
Por fim, a Inglaterra é a cabeça de chave do Grupo L. Na tentativa de voltar ao topo do mundo após 60 anos, o time europeu enfrenta Croácia, algoz do Brasil na última Copa, Gana e Panamá.
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CONFIRA TODOS OS GRUPOS DA COPA DO MUNDO DE 2026:
- GRUPO A
- México
- Coreia do Sul
- África do Sul
- República Tcheca
- GRUPO B
- Canadá
- Suíça
- Catar
- Bósnia e Herzegovina
- GRUPO C
- Brasil
- Marrocos
- Escócia
- Haiti
- GRUPO D
- Estados Unidos
- Austrália
- Paraguai
- Turquia
- GRUPO E
- Alemanha
- Equador
- Costa do Marfim
- Curaçau
- GRUPO F
- Holanda
- Japão
- Tunísia
- Suécia
- GRUPO G
- Bélgica
- Irã
- Egito
- Nova Zelândia
- GRUPO H
- Espanha
- Uruguai
- Arábia Saudita
- Cabo Verde
- GRUPO I
- França
- Senegal
- Noruega
- Iraque
- GRUPO J
- Argentina
- Áustria
- Argélia
- Jordânia
- GRUPO K
- Portugal
- Colômbia
- Uzbequistão
- RD do Congo
- GRUPO L
- Inglaterra
- Croácia
- Panamá
- Gana
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