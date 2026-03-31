Brasil vence Croácia em Orlando e encerra última fase de testes antes da convocação para a Copa

No primeiro reencontro após o Catar, Seleção Brasileira vence por 3 a 1 com gols de Danilo Santos, Igor Thiago e Martinelli

Danilo Santos e Luiz Henrique em ação pela seleção brasileira (Rich Storry / AFP)

A Seleção Brasileira reencontrou a Croácia nesta terça-feira (31) pela primeira vez desde a eliminação na Copa de 2022 e, desta vez, o desfecho foi favorável aos comandados de Carlo Ancelotti. No Camping World Stadium, em Orlando, o Brasil venceu o amistoso por 3 a 1, com gols de Danilo Santos, Igor Thiago (de pênalti) e Gabriel Martinelli. Majer descontou para os croatas.

O triunfo serviu para reabilitar a equipe após a derrota por 2 a 1 para a França na última quinta-feira (26) e trouxe respostas importantes para a comissão técnica.

O confronto marcou a última oportunidade de observação para Ancelotti antes do fechamento da lista final para a Copa do Mundo de 2026. Mesmo com desfalques de peso como Wesley e Raphinha, lesionados, o treinador aproveitou para dar rodagem a nomes pedidos pela torcida, promovendo as entradas do lateral-esquerdo Kaiki e dos jovens atacantes Endrick e Rayan. A joia do Real Madrid, atualmente emprestada ao Lyon, inclusive, foi determinante para o resultado, sofrendo o pênalti do segundo gol e dando a assistência para o terceiro.

Com o encerramento desta data FIFA, o cronograma da Seleção entra em contagem regressiva para o Mundial sediado por EUA, México e Canadá. No dia 11 de maio, Ancelotti anunciará uma pré-lista com 55 nomes, enviando à FIFA os pré-convocados. A definição do grupo final de 26 atletas, no entanto, acontecerá no dia 18 de maio, quando o país conhecerá oficialmente os jogadores que buscarão o hexacampeonato em solo norte-americano.

Antes do embarque definitivo para a concentração da Copa, o Brasil ainda fará um amistoso de despedida contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã. Diferente do teste contra a Croácia, o duelo no Rio de Janeiro já contará exclusivamente com o elenco fechado para o Mundial, servindo como uma celebração e ajuste final diante da torcida brasileira antes do início da jornada na fase de grupos da competição.

O JOGO

Foi um primeiro tempo bastante movimentado em Orlando, com a Seleção Brasileira se sobressaindo nas ações e criando grandes oportunidades. Enquanto a Croácia tentava manter a posse de bola, seu estilo característico, ditado pelo meio-campo, o Brasil explorava a velocidade e puxava os ataques principalmente pelas pontas.

Novamente, a partida não teve "cara de amistoso" para a Seleção, que impôs intensidade desde o início em um jogo bastante pegado. Apesar de ceder espaços no meio-campo durante as transições ofensivas croatas, os pontas brasileiros reforçaram a marcação. Com a bola, o Brasil sustentava a posse com Danilo Santos e Casemiro, que buscavam espaços para avançar. A volta de Marquinhos no miolo da defesa, inclusive, qualificou a saída de bola da equipe de Carlo Ancelotti.

Aos 10 minutos, a Croácia avançou tabelando com Perisic e Kramaric pela esquerda. O camisa 14 cruzou na área e quase encontrou seus companheiros, mas Douglas Santos interceptou de cabeça. A resposta brasileira veio aos 19. Modric errou a saída de bola, algo raro, Vini Jr. recuperou, invadiu a área e serviu Danilo, que finalizou de primeira no meio da grande área, parando em uma bela defesa de Livakovic.

O Brasil percebeu que a marcação sob pressão seria a chave para o gol. Pelo lado direito, Luiz Henrique foi "caçado", sofrendo faltas sucessivas de Perisic e Caleta-Car.

No setor criativo, Matheus Cunha comandava as ações e também levava perigo: aos 23, sua finalização desviada passou perto da trave; aos 35, o camisa 7 serviu João Pedro em profundidade, mas o atacante parou em outra defesa do goleiro croata. Cunha tentou novamente aos 42, após receber de Vini Jr. pela esquerda e finalizar com efeito de fora da área, obrigando Livakovic a buscar no canto.

A melhor chance da Croácia veio aos 45 minutos. Em cobrança de falta de Modric na medida, Vuskovic desviou de cabeça e Bento operou um milagre, mandando para escanteio.

No entanto, o gol brasileiro enfim saiu nos acréscimos. Aos 46, em uma transição rápida, Matheus Cunha achou um passe "espetado" ainda no campo de defesa para Vinícius Jr. O atacante levou a melhor sobre a marcação, deixou o zagueiro croata no chão e, com inteligência, atrasou o chute para servir Danilo Santos. O volante chegou pisando na área e bateu firme para estufar as redes.

O 1 a 0 selou o resultado da etapa inicial, e a seleção de Carlo Ancelotti saiu de campo sob aplausos.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo iniciou com um ritmo mais cadenciado. A Croácia detinha a posse de bola e a rodava com paciência para tentar encontrar espaços, concentrando suas principais ações ofensivas pelos alas. Enquanto isso, o Brasil buscava retomar o controle da partida e voltar a criar chances claras de gol.

Como é de costume em amistosos, as duas seleções promoveram diversas modificações, o que alterou a dinâmica do jogo e promoveu, inclusive, algumas estreias. Em uma tentativa de saída com passes curtos no campo defensivo, o Brasil viu a Croácia apertar a marcação e quase forçar o erro. Aos 38 minutos, a insistência croata deu resultado justamente com uma das peças que saíram do banco: Majer igualou o marcador.

No lance do gol, Fruk recebeu pelo lado direito, carregou a bola e lançou rapidamente para Majer, que se infiltrou entre Marquinhos e Danilo Luiz. O goleiro Bento saiu mal do gol e o camisa 7 da Croácia não perdoou, mandando para o fundo das redes: 1 a 1.

O susto, porém, foi passageiro, pois o Brasil reagiu rápido e conquistou um pênalti. Aos 40 minutos, Endrick, pouco após entrar em campo, tentou o domínio dentro da área e foi derrubado por Sutalo. O jovem atacante chegou a pegar a bola para a cobrança, mas, por orientação vinda do banco de reservas, entregou a responsabilidade para Igor Thiago. Com categoria, o centroavante deu uma paradinha rápida, esperou o salto de Livakovic e mandou rasteiro no canto oposto para colocar o Brasil novamente na frente: 2 a 1. Foi o primeiro tento de Igor Thiago com a camisa da Seleção Brasileira.

E deu tempo do terceiro gol. Em um contra-ataque da Seleção Brasileira, Endrick ganhou a posse de bola no meio de campo, carregou em velocidade e serviu Martinelli, que entrava livre pela esquerda. Com frieza, o camisa 22 finalizou na saída de Livakovic e deu números finais à partida: 3 a 1.

FICHA DA PARTIDA

BRASIL 3

Bento; Ibañez (Danilo), Léo Pereira, Marquinhos e Douglas Santos (Kaiki); Casemiro (Fabinho) e Danilo Santos (Andrey Santos); Luiz Henrique (Endrick), Matheus Cunha (Rayan), João Pedro (Igor Thiago) e Vini Jr. (Gabriel Martinelli). Técnico: Carlo Ancelotti.

CROÁCIA 1

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic (Smolcic), Caleta-Car (Pongracic) e Perisic (Pasalic); Sucic, Modric (Fruk), Baturina (Majer) e Kramaric (Moto); Budimir (Musa). Técnico: Zlatko Dalic.



Local: Camping World Stadium, em Orlando

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Armando Villarreal (EUA)

Assistentes: Ryan Graves (EUA) e Kali Smith (EUA)

Quarto Árbitro: Victor Rivas (EUA)

VAR: Michael Radchuk (EUA)

Gols: Danilo Santos (46'/1T), Majer (38'/2T), Igor Thiago (42'2T), Gabriel Martinelli (46'/2T)

Cartões amarelos: Casemiro (Brasil); Caleta-Car (Croácia), Perisic (Croácia), Vuskovic (Croácia)

Público: 46.398